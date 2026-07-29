Allu Arjun: అభిమానుల కోసం బీమా సౌకర్యాన్ని ప్రకటించిన అల్లు అర్జున్
సినీ హీరోల అభిమానులు చొక్కాలు చింపుకుని, సొంత డబ్బులతో థియేటర్లలో పూలదండలు, పాలాభిషేకాలు, సినిమా ఫుల్ కాకపోతే ఫుల్ అయ్యేట్లు చేయడం, ఒక్కోసారి వేరేవారితో చిన్న చిన్న గొడవలు జరిగితే అందులో గాయాలు పాలయ్యిన సందర్భాలు చాలానే వున్నాయి. ఇలా అయిన వారికి సంఘ అధ్యక్షుడిగా ద్వారా తెలుసుకుని హీరో వారికి సాయం చేయడం అనేది గతం. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. వారిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేలా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఓ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఇది రాబోయే భవిష్యత్ కోసం చేస్తున్నాడనేది తెలుస్తోంది.
AAFA Annual Conference 2026
అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) వార్షిక సదస్సు 2026లో ఏడు రాష్ట్రాల నుండి 1,000 మందికి పైగా హైదరాబాద్ లో AAFA సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి అభిమానితోనూ వ్యక్తిగతంగా ఫోటోలు దిగడానికి ఎంతో సమయం కేటాయించడంతో పాటు, 'ఐకాన్ స్టార్' @AlluArjun సభ్యులకు బీమా సౌకర్యాన్ని ప్రకటించారు మరియు అక్కడి వారందరికీ భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇది తన అభిమానుల పట్ల అల్లు అర్జున్ కు ఉన్న ప్రేమ, కృతజ్ఞతా భావం మరియు నిబద్ధతకు నిదర్శనం.
'పుష్ప' సినిమా ఘనవిజయం తర్వాత అల్లు అర్జున్ భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. తన ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం మరియు ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానుల హృదయాలను ఆయన గెలుచుకుంటూనే ఉన్నారు.
AAFA వార్షిక సదస్సు 2026లో, తన అధికారిక అభిమాన సంఘం సభ్యుల కోసం బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించడం ద్వారా అల్లు అర్జున్ ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అంతేకాకుండా, అభిమానులతో గంటల తరబడి ముచ్చటించడం ద్వారా తన అభిమానులతో ఉన్న సన్నిహిత అనుబంధాన్ని ఆయన చాటుకున్నారు.
అపారమైన అభిమానగణాన్ని కలిగి ఉండటమే కాకుండా, గొప్ప సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ అల్లు అర్జున్ ఎంతో మంచి మనసున్న వ్యక్తి. తన అభిమానులు చూపించే నిస్వార్థమైన ప్రేమకు ఆయన ఎప్పుడూ అంతే ప్రేమతో స్పందిస్తుంటారు.
AAFA వార్షిక సదస్సు 2026 సందర్భంగా, తన అభిమానులకు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించడం ద్వారా అల్లు అర్జున్ వారి సంక్షేమం కోసం ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.
ఫ్యాన్స్ మీట్ లో అల్లు అర్జున్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ అభిమానికి యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ (ప్రమాద బీమా) చేయించారు. రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకు ₹5 లక్షలు, జిల్లా కమిటీ సభ్యులకు ₹3 లక్షల ప్రమాద బీమా కవరేజీ లభించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. సినిమా విడుదలైనప్పుడు కటౌట్లు కట్టి, థియేటర్ల దగ్గర హంగామా చేసే అభిమానులు, వారి కుటుంబాల భద్రత కూడా ముఖ్యమని బన్నీ భావించారు. అందుకే వారికి ఇన్సూరెన్స్ చేయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన కార్డులను అభిమానులకు అందజేశారు.