ఒకే వేదికపై ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత రష్మిక- విజయ్ కనిపించబోతున్నారట..
టాలీవుడ్ స్టార్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల ప్రేమాయణం గురించి చాలా సంవత్సరాలుగా మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఈ జంట దానిని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. గత నెలలోనే వారి నిశ్చితార్థం జరిగిందని కూడా వార్తలు వచ్చాయి.
తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగే రష్మిక ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సక్సెస్ మీట్కు విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని ఇప్పుడు ధృవీకరించబడింది. ఈ ప్రకటనతో, తన ప్రియురాలి సినిమా సక్సెస్ మీట్కు ప్రియుడు హాజరు కావడం వల్ల కలెక్షన్లు ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయని సోషల్ మీడియాలో సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ది గర్ల్ఫ్రెండ్ గత శుక్రవారం విడుదలై ప్రేక్షకుల నుండి సానుకూల స్పందన వచ్చింది. ఇది మహిళా ప్రధాన చిత్రం కాబట్టి కలెక్షన్లు కూడా బాగున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎంగేజ్మెంట్ రూమర్స్ తర్వాత రష్మిక- విజయ్ ఒకేసారి వేదిక మీద కనిపించబోతుండటంతో ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.