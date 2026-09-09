Suma: చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె- సీజన్ 6' స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది
ఆహా ఓటీటీ సూపర్ హిట్ వంటల కార్యక్రమం చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె సీజన్ 6 లాంఛ్ ఈవెంట్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో సందడిగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి యాంకర్ సుమ, డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి జడ్జ్ లు గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫన్, ఫుడ్, ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో సాగే 'చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె- సీజన్ 6' సరదా మాటలతో రుచికరమైన వంటలతో వ్యూయర్స్ లో జోష్ నింపబోతోంది.
Suma, Director Nandini Reddy and Project K - Season 6 team
ఈ నెల 10వ తేదీ రాత్రి 7 గంటలకు 'చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె- సీజన్ 6' ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. ప్రతి గురువారం రాత్రి 7 గంటలకు, ఆహాలో 'చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె- సీజన్ 6' సబ్ స్క్రైబర్స్ కు అందుబాటులో ఉండనుంది.
డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ - నేను రియాల్టీ షోస్ చూడటం తక్కువ. నితిన్, భరత్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్లు రియాల్టీ షోస్ లో రాజమౌళి లాంటి వాళ్లని తెలిసింది. అరవింద్ గారు, సుమ గారి వల్లే ఈ షో కు వచ్చాను. ఇది నాకు కొత్త ఎక్సిపీరియన్స్. నేనే వీళ్లందరిలో జూనియర్ ను. నాకు రోజూ కొత్త విషయాలు నేర్పిస్తూ షో లో పాల్గొనేలా చేస్తున్నారు. మా కంటెస్టెంట్స్ చేసే రెసిపీలు, వేసే పంచ్ లు, సరదా మాటలు..అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సుమ గారితో కలిసి ఈ షో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అన్నారు.
యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ - గత ఐదు సీజన్స్ లో ఈ షో కు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆరో సీజన్ కు కూడా నేనే ఆ బాధ్యతలు తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఈసారి నాతో పాటు నందినీరెడ్డి గారిని తీసుకొచ్చాను. ఆమె నేను ఈ షో చేయలేను చెప్పినా, మీరు చేయగలరు అని ఒప్పించి తీసుకొచ్చాను. ఈ షో లో వంటలు చేసే కంటెంస్టెంట్స్ లో ఏమాత్రం వంటలు తెలియవు. అలాంటి వారినే కావాలని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక మా చెఫ్ మంత్రను యూఎస్ లో తెలుగు వారికి చేర్చిన ఘనత రామ్మోహన్, కవిత, హరిప్రియ, శ్రావణికు దక్కుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి కంటెస్టెంట్ కు హార్టీ కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా. అన్నారు.