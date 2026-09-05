NBK111 టైటిల్ దాదా? విడుదల తేదీ అప్ డేట్ రాబోతోంది
నందమూరి బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న NBK111 చిత్రం అప్ డేట్ రేపు వెల్లడించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రకటన పోస్టర్ వెలువడింది. 'ఈ ఉన్మాదానికి ఒక 'పేరు' పెడతాం. మరియు రాకకు ఒక 'తేదీ' వేస్తాం' అని వాగ్దానం చేసింది. దీనికి తోడుగా, బాలకృష్ణ గడ్డంతో, ఎర్రటి జుట్టుతో ఉన్న క్లోజప్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ గ్రిట్లో మోటార్సైకిల్ రైడ్ వంటి రఫ్ లుక్స్లో ఉన్న పోస్టర్లను విడుదల చేసింది.
NBK 111 new poster
దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని మరియు నిర్మాణ సంస్థ వృద్ధి సినిమాస్, నటుడి 111వ చిత్రం కోసం జూన్లో విడుదలైన 'ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆన్ ఎరా' గ్లింప్స్కు కొనసాగింపుగా, సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 6:40 గంటల స్లాట్ను ధృవీకరించారు. ఈ పాన్-ఇండియన్ యాక్షన్ డ్రామాలో కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నారు. షూటింగ్ జరుగుతుండగా, అభిమానులు దీని టైటిల్ 'దాదా' అని ఊహిస్తున్నారు. కాగా, ఇందులో మంచు మనోజ్ కూడా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.