సంబంధిత వార్తలు
- కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన మహిళను మింగేసిన మొసలి
- Narne Nithin :నార్నే నితిన్, అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కాంబినేషన్ లో చిత్రం
- ఒక్క స్కూల్ కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ
- Akhil: లెనిన్ కథకు అఖిల్ సూట్ అవుతాడా? అని భయపడ్డాను, కానీ చూశాక హిట్ నమ్మకం కలిగింది : నాగార్జున
- వీడిన మృతదేహం మిస్టరీ : తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడే చంపేశాడు...
SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక
Varanasi update poster with M.M. Keeravani
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.
'బాహుబలి' సంగీతానికి, అలాగే 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రంలోని అకాడమీ అవార్డు గెలుచుకున్న 'నాటు నాటు' పాటకు ప్రసిద్ధి చెందిన కీరవాణిని గౌరవించేందుకు, 'వారణాసి', 'బాహుబలి', మరియు 'యూవీ క్రియేషన్స్' బృందాలు రికార్డింగ్ సెషన్లు, స్టేజ్ క్షణాలకు సంబంధించిన పాత ఫోటోలను పంచుకున్నాయి.
మహేష్ బాబు వ్యక్తిగతంగా శుభాకాంక్షలు పంపినట్లు, మరియు ఈ చిత్రంలోని ఆరు పాటల భారీ సౌండ్ట్రాక్ గురించి సూచన ఇచ్చినట్లు సమాచారం. శివ భక్తుడైన రుద్ర పాత్రలో మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్లతో కలిసి నటించిన ఈ ₹1,400 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ను హైదరాబాద్, ఒడిశా, కెన్యా, మరియు అంటార్కిటికాలో చిత్రీకరించారు. ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్లో విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రామ మందిరం పేరిట రూ.20 కోట్లు లూటీ చేశారు : మల్లికార్జున ఖర్గే
కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన మహిళను మింగేసిన మొసలి
ఒక్క స్కూల్ కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ
ఒక్క పాఠశాల కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా అని హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ స్పష్టంచేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ చెరువును ఆక్రమించి ఓవైసీ సోదరులు పాఠశాలను నిర్మించారు. అయితే, హైదరాబాద్ నగరంలోని అక్రమ కట్టడాలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపి, కూల్చివేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓవైసీ సోదరులకు చెందిన అక్రమ కట్టడాలను కూడా కూల్చివేయాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి.
వీడిన మృతదేహం మిస్టరీ : తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడే చంపేశాడు...
ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలో జాతీయ రహదారిపై గత నెల 26వ తేదీన కుజ్జిపేట చెరువు గట్టువద్ద స్థానికులు ఓ మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. లోతుగా విచారణ జరపగా, తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడు ఈ హత్యకు పాల్పడినట్టు గుర్తించి, నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయాన్ని టెక్కలి డీఎస్పీ లక్ష్మణ రావు ఆదివారం వెల్లడించారు.
ప్రేమించి దూరం పెట్టిందని టెక్కీని హత్య చేసిన ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి!
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.