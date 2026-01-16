Chiranjeevi vanta: అదృష్టం లేదు అందుకే పొట్ట మాడ్చుకుంటున్నానంటున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి
గ్లామర్ ఫీల్డ్ లో తమ ఆరోగ్యం కోసం హీరోలు, హీరోయిన్ లు డైటింగ్ పేరుతో రకరకాల పదార్థాలను తినకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటుంటారు. ఈ విషయంలో చాలా ఉదంతాలు చెప్పవచ్చు. హీరో మహేష్ బాబు అయితే ఏకంగా తన నటించే సినిమాలో ఓ డైలాగ్ కూడా పెట్టుకున్నాడు. తన భార్య వల్ల సరైన ఫుడ్ కూడా తినలేకపోతున్నానంటూ సెటైర్ కూడావేశారు. ఇదే రీతిలో అందరూ వున్నారనేది సినిమా ఫీల్డ్ లో వున్నవారికి తెలిసిందే. తాజాగా చిరంజీవి ఓ వీడియో చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు విడుదలైన తర్వాత హిట్ టాక్ రావడంతో వెంటనే రెండు రోజులపాటు సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. అనిల్ రావిపూడి, విక్టరీ వెంకటేశ్ లను ఇంటికి పిలిపించి స్వీట్లు తోపాటు వంట వండి వినిపించారు. దీనికి సంబంధించిన చిత్ర యూనిట్ ఓ ఇంటర్వ్యూ చేసింది.
ఈ ఇంటర్య్వూలో చిరంజీవి, వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతలు సాహు, సుస్మిత పాల్గొన్నారు. ఇంటర్వ్యూ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఓ సందర్భంలో చిరంజీవి తన చేతులతో వండిన కొన్ని వంటకాలను అందరికీ వడ్డించారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవిని కూడా తినాలని వెంకటేశ్ కోరగా... ఆయన తిననని చెప్పారు. దీంతో.. డైట్ చేస్తున్నావని, సన్నగా అయిపోయి సినిమాలో తనను డామినేట్ చేశావని సరదాగా వెంకీ వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి సమాధానంగా... పొట్టకూటి కోసం పొట్ట మాడ్చుకుంటున్నానని చిరు చమత్కరించారు. అందరికీ అన్నీ తినే అదృష్టం ఉండదని చెప్పారు. దీంతో, అక్కడ నవ్వులు విరబూశాయి. ఇదేవిధంగా వెంకటేష్ కూడా కొన్ని పదార్థాలు తినడు. కానీ ఆ విషయం ప్రస్తావన మరో ఇంటర్వూలో చూడొచ్చొమన్నమాట.