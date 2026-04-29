Nagarjuna: లెనిన్ తో ఈసారి వెనక్కి తగ్గేదేలే అంటున్న నాగార్జున అక్కినేని !
ఈసారి, ఏం జరిగినా సరే, మేము వెనక్కి తగ్గము అని నాగార్జున అక్కినేని అన్నారు. ఫస్ట్ కట్ వీక్షణ తర్వాత 'లెనిన్'లో 'కొత్త అఖిల్'ను చూస్తారని నాగార్జున ప్రశంసించారు. ఒకసారి పెద్ది కోసం వాయిదా వేసుకున్నా, ఈసారి తగ్గేదేలా అన్నట్లుగా మా లెనిన్ సినిమా వుందని చిత్రయూనిట్ కూడా చెబుతోంది.
గత రాత్రి 'X' చిత్రంపై నాగార్జున ఒక అద్భుతమైన సమీక్షను పంచుకున్నారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో కలిసి అఖిల్ నటిస్తున్న ఈ గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో ప్రేక్షకులు ఒక 'కొత్త అఖిల్'ను చూస్తారని ఆయన ధీమాగా ప్రకటించారు. నాగార్జున అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మించిన లెనిన్ చిత్రం, జూన్ 25-26 తేదీలలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'తో నేరుగా పోటీ పడుతోంది.
కానీ చిత్ర బృందం తమ విడుదల తేదీని మార్చకుండా దృఢంగా ఉంది. 2021లో 'హలో' మరియు 2024లో 'ఏజెంట్' చిత్రాలతో ఎదురుదెబ్బలు తగిలిన తర్వాత అఖిల్ పునరాగమనం చేయాలని చూస్తున్న తరుణంలో ఈ మద్దతు రావడం, అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ పరిశీలకులలో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.