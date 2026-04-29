బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (11:29 IST)

Nagarjuna: లెనిన్ తో ఈసారి వెనక్కి తగ్గేదేలే అంటున్న నాగార్జున అక్కినేని !

Akhil - Peddi
ఈసారి, ఏం జరిగినా సరే, మేము వెనక్కి తగ్గము అని నాగార్జున అక్కినేని అన్నారు. ఫస్ట్ కట్ వీక్షణ తర్వాత 'లెనిన్'లో 'కొత్త అఖిల్'ను చూస్తారని నాగార్జున ప్రశంసించారు. ఒకసారి పెద్ది కోసం వాయిదా వేసుకున్నా, ఈసారి తగ్గేదేలా అన్నట్లుగా మా లెనిన్ సినిమా వుందని చిత్రయూనిట్ కూడా చెబుతోంది.
 
గత రాత్రి 'X' చిత్రంపై నాగార్జున ఒక అద్భుతమైన సమీక్షను పంచుకున్నారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో కలిసి అఖిల్ నటిస్తున్న ఈ గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో ప్రేక్షకులు ఒక 'కొత్త అఖిల్'ను చూస్తారని ఆయన ధీమాగా ప్రకటించారు. నాగార్జున  అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించిన లెనిన్ చిత్రం, జూన్ 25-26 తేదీలలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'తో నేరుగా పోటీ పడుతోంది.
 
కానీ చిత్ర బృందం తమ విడుదల తేదీని మార్చకుండా దృఢంగా ఉంది. 2021లో 'హలో' మరియు 2024లో 'ఏజెంట్' చిత్రాలతో ఎదురుదెబ్బలు తగిలిన తర్వాత అఖిల్ పునరాగమనం చేయాలని చూస్తున్న తరుణంలో ఈ మద్దతు రావడం, అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ పరిశీలకులలో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.

టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా నారా లోకేశ్ - పసుపు జెండా పౌరుషం ఎన్నిటికీ తగ్గదు : చంద్రబాబుటీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడుగా ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అలాగే, ఆ పార్టీ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఘనంగా జరిరగింది. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, సీఎం చంద్రబాబు ప్రమాణం చేయించారు. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడుగా మంత్రి నారా లోకేశ్ బాధ్యతలు చేయించారు. పాత, కొత్త కలయికతో కమిటీలను పార్టీ అధినాయకత్వం ఏర్పాటు చేసింది. పార్టీ చరిత్రలో తొలిసారిగా మండల, క్లస్టర్ స్థాయి నేతలకు పోలిట్ బ్యూూరో చోటు కల్పించారు.

విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దారుణం.. ఏసీ బోగీలో మహిళపై అత్యాచారంవిశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దారుణం జరిగింది. ఈ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ మహిళపై అత్యాచారం జరిగింది. ఇదే రైలులో బాధితురాలి భర్త కూడా ప్రయాణించాడు. అయితే, ఆ మహిళకు మాయ మాటలు చెప్పి ఏసీ బోగీలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరుగుతోంది.. అధికారులు ఉగ్రవాదుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు : మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, రెండో దశ పోలింగ్ బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో పలు నియోజకవర్గాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో తాను పోటీ చేస్తున్న భవానీపూర్ నియోజకవర్గానికి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వెళ్ళారు. ఆ సమయంలో తన ప్రత్యర్థి, బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి కూడా అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఆయన వచ్చేసరికి అక్కడే కూర్చొనివున్న మమతను ఉద్దేశించి... ఆమెను చూడండి.. ఆమెకు ఈ రోజు ఎవరూ ఓటేయరు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో బీజేపీతో పాటు ఎన్నికల సంఘంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

రెండేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకుని... ప్రియుడే కావాలంటూ సెల్ టవరెక్కిన మహిళరెండేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్న ఓ మహిళ... ఇపుడు తన ప్రియుడే కావాలంటూ మొండిపట్టుపట్టింది. అంతేకాకుండా, తన ప్రియుడి కోసం ఏకంగా మొబైల్ టవరెక్కి నానా హంగామా సృష్టించింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని హథ్రాస్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసు: నిందితురాలు సోనమ్‌కు బెయిల్మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు సోనమ్‌కు ఊరట లభించింది. గత మూడుసార్లు బెయిల్ పిటిషన్లు తిరస్కరణకు గురవ్వగా, తాజాగా షిల్లాంగ్ కోర్టు ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. గతేడాది మే నెలలో మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన రాజా రఘువంశీ, తన భార్య సోనమ్‌తో కలిసి మేఘాలయలోని తూర్పు ఖాసీ హిల్స్‌కు హనీమూన్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ సోనమ్ తన ప్రియుడుతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
