Nikhil Siddhartha: నిఖిల్ స్వయంభు షూటింగ్ కష్టాలు !
సినిమా నేపథ్యం అంటూ అరణ్యాలు, కొండలు లోయల్లో షూటింగ్ చేయడాలంటే కష్టాలు తప్పనిసరి. అలా చాలా షూటింగ్ లకు జరిగిన దాఖలాలు వున్నాయి. అలాంటి అనుభవం నిఖిల్ నటిస్తున్న స్వయంభు చిత్రానికి ఎదురయింది. ఈ విషయాన్ని దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి ఇటీవలే పిచ్చాపాటీగా పంచుకున్నారు.
కథపరంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలను మారేడుమిల్లి అడవుల్లో చిత్రీకరించాం. అది పుష్ప కూడా జరిగితన ప్రాంతమే. కానీ వారు కూడా చేయని కొన్ని లొకేషన్లను మా టీమ్ చూసి ఎంపిక చేసింది. అక్కడికి వెళ్ళాలంటేనే జీపుల్లో రెండున్నర గంటల సమయం పట్టింది. ఒక షెడ్యూల్ సమయంలో అనుకోకుండా భారీ వర్షాలు పడటంతో, మా సిబ్బందిలో కొంతమంది దాదాపు ఒకటి రెండు రోజులు కొండపైనే చిక్కుకుపోయారు. వారు కిందికి వచ్చే మార్గంలేదు. వారి వద్ద కనీస సామాగ్రి కూడా లేదు" అని వివరించారు.
ఇటీవలే హైదరాబాద్లోని జన్వాడలో ఎనిమిది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు 45 రోజులు శ్రమించి ఒక పూర్తిస్థాయి గ్రామం సెట్ను నిర్మించాం. దానికి ప్యాచ్ వర్క్ గా క్లైమాక్స్ను అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో చిత్రీకరించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా రెండు భారీ వంతెనల సెట్లను నిర్మించామని, వాటిలో ఒకటి కూల్చివేయడానికే ప్రత్యేకంగా తయారుచేశామని అన్నారు. ఈ బ్రిడ్జి దాదాపు 100 అడుగుల పొడవు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ పతాకంపై భువన్, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు.
కార్తికేయ 2 తర్వాత నిఖిల్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేస్తున్న చిత్రమిది. ఈ సినిమా విదేశీ భాషల్లోనూ విడుదలచేసే ప్లాన్ లో చిత్ర నిర్మాతలు వున్నారు.