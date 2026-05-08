Chiranjeevi: రామ్ చరణ్ హార్డ్ వర్కర్ అంటూ కితాబిచ్చిన పెద్ది టీమ్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు ఆర్య సుక్కు, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా రూపొందిన 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ సెట్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్శనకు సంబంధించిన తెర వెనుక విశేషాలను 'పెద్ది' సినిమా అధికారిక ఖాతా పంచుకోగా, అభిమానులు వాటిని రీపోస్ట్ చేశారు.
ఈ చిత్ర సెట్స్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, క్రియేటివ్ జీనియస్ సుకుమార్ లకు చిత్ర టీమ్ రామ్ చరణ్ విధ్వంసాన్ని సృష్టించబోతున్నాడంటూ కితాబిచ్చాడు. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు. అందుకు తగిన పలితం నార్త్ అమెరికాలో ముందుగా కనపబడిందని ఓ టెక్నీషియన్ చిరంజీవికి చెప్పడం విశేషం. ఈ చిత్రంపై పూర్తి కాన్ఫిడెంట్గా వున్నామని చిత్ర టీమ్ చెబుతోంది.
దానికి సంబంధించిన వీడియోను బుచ్చిబాబు సానా తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయడంతో మెగా ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా కోసం మరింత ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చారు.