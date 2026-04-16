Nikhil: నిఖిల్ సిద్ధార్థ్.. స్వయంభు నుంచి రారా దేవరా.. సాంగ్ వచ్చేసింది
Nikhil Siddhartha- Swayambhu Rara Devara Song
నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటిస్తున్న 'స్వయంభు' చిత్రం నుండి మొదటి పాట అయిన రారా దేవరా.. సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమో విడుదల చేశారు. మంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ గా రవి బస్రూర్ బాణీలతో ఆకట్టుకుంది. నిఖిల్, సంయుక్త, నభా నటేష్ తోపాటు వందలాది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.
'కార్తికేయ 2' తర్వాత నిఖిల్ సిద్ధార్థ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ నిర్మాణంతో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని ఒక భారీ చారిత్రక యాక్షన్ చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఫస్ట్ సింగిల్ 'రా రా ధీవర'లో నిఖిల్ ఒక యోధుడి అవతారంలో, దట్టమైన అడవిలో నిలబడి, ఈటెను విసరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా కనిపించారు. ఈ పాట ఎంత గ్రాండ్గా, అద్భుతంగా, కళ్లు చెదిరేలా ఉండబోతోందో ఈ పోస్టర్ సూచిస్తుంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టీజర్, భారీతనం, విజువల్స్, ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించిన తీరుకు అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుని, సినిమాపై భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది.
పాత్రలో సహజంగా ఒదిగిపోవడానికి నిఖిల్ ఈ ప్రాజెక్ట్పై దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు వెచ్చించి, ఫిజికల్ ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్ అయ్యారు. ఈ చిత్రంలో సంయుక్త,నభా నటేష్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీ కేకే సెంథిల్ కుమార్, సంగీతాన్ని రవి బస్రూర్ అందించారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఎం. ప్రభాహరన్, రవీంద్ర.
త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ ని ప్రకటించనున్నారు.