Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీరిలీజ్ కు పోలీస్ గ్రౌండ్ సిద్ధం
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా విడుదల కానుంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఈరోజు సాయంత్రం విడుదలకానుంది. సోషల్ మీడియాలో విడుదలచేయనున్నారు. ఇక ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీరిలీజ్ కు హైదరాబాద్ లోని పోలీస్ గ్రౌండ్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆదివారంనాడు సాయంత్రం 5 గంటలనుంచి జరగనున్న ఈ వేడుకలో రాజకీయనాయకులుకూడా పాల్గొననున్నారు.
ఇక ఈ సినిమా టికెట్ల రేట్ల బెనిఫిట్ గురించి తెలంగాణాలో సందిగ్థం నెలకొంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టికెట్ల పెంపును అనుమతించే అవకాశం లేదు. పవన్ మునుపటి విడుదల, దే కాల్ హిమ్ ఓజీ కోసం, టికెట్ల పెంపును అనుమతిస్తూ రాష్ట్రంలో ఒక జిఓ ఆమోదించబడింది. కానీ తెలంగాణ హైకోర్టు దానిని కొట్టివేసింది. దానిని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి ఏవిధంగా ప్రబుత్వం, కోర్టు స్పందిస్తుందోనని నిర్మాతలలో నెలకొంది.