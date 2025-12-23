మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....

Sikumar and Aadi
సీనియర్  నటుడు డబ్బింగ్ కళాకారుడు సాయికుమార్ తన వారసుడు ఆది సాయికుమార్ ను కథానాయకుడిగా పరిచయం చేస్తూ లవ్ లీ  సినిమాతో ఎంట్రీ ఇప్పించాడు. క్రమేణా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూశాడు. కానీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనేది రాలేదు. తాజాగా ఆది నటించిన శంబాలా సినిమాకు ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమా బిజినెస్ పూర్తయి నిర్మాతలకు బాగా సేఫ్ ఫ్రాజెక్ట్ గా నిలచింది. 
 
దానికి కారణం ఆది సాయికుమార్ కు బాలీవుడ్ లో మంచి ఆదరణ వుంది. తెలుగులో ఆయన సినిమాలు డబ్బింగ్ అయి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. అందుకే ఇండియాతోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ విడుదల కాబోతుంది. నేడు ఆది సాయికుమార్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా కొడుక్కు ఆశీస్సులు అందిస్తూ, చిరంజీవిగారు ఓ మాట అన్నారు. మీ ఫాదర్ నుంచి కళారంగంలో వున్నారు. మంచి నిబద్ధతో కలిగిన మీ కుమారుడు కూడా శంబాలాతో సక్సెస్ కావాలని కోరుకున్నారని తెల్లవారి జామున ఫోన్ లో ఆశీస్సులు అందించారు.
 
అదేవిధంగా నందమూరి బాలక్రిష్ణ కూడా ఆదికి ఆశీస్సులు అందిస్తూ, డిసిప్లెన్ కు మీ కుటుంబం పెట్టింది పేరని అప్రిషియేషన్ చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఇది కదా నేను ఆశించింది అంటూ ఆదికి ఉద్భోదించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన కెరీర్ గురించి  చెబుతూ, మద్రాస్ లో  వున్నప్పుడు పలు సినిమాలు చేశాను. కానీ హీరోగా పోలీస్ స్టోరీ చేశాను. హేమాహేమీలున్నారు. ఆ సినిమా ఆడకపోతే తిరిగి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా. 
 
విడుదలరోజు చాలా టెన్షన్ పడ్డా. నిద్ర సరిగ్గాలేదు. రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది. కోడంబాకంలో  ఫేమస్ థియేటర్ లో విడుదలైంది. మొదటిఆట నుంచే ప్రేక్షకులు మంచి టాక్ తో తీర్పు ఇచ్చారు. అది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. నా కెరీర్ ను నిలబెట్టింది. ఇక తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరంలేదని తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ హిట్ నాకు ఎలాంటి కిక్ ఇచ్చిందంటే ఈ సినిమా ఆడే థియేటర్ పక్కనే హోటల్ కు వెళ్ళి బీరు తాగి మరలా సినిమాకు వచ్చేవాడిని అంటూ గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ.. శంబాలా సినిమా విడుదలవుతున్న దగ్గర నుంచి నాకు సరిగ్గా నిద్రలేదు. అందరూ బాగుందని అంటున్నారు. సినిమా విడుదలయ్యాక అది బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు.

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్‌ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

Avian Flu: కేరళలో ఏవియన్ ఫ్లూ.. రెండు జిల్లాల్లో నిర్ధారణ.. చికెన్‌పై ఆంక్షలు

Avian Flu: కేరళలో ఏవియన్ ఫ్లూ.. రెండు జిల్లాల్లో నిర్ధారణ.. చికెన్‌పై ఆంక్షలుఆలప్పుళ, కొట్టాయం జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కోళ్లలో ఏవియన్ ఫ్లూ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత, కేరళ రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టిందని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఆలప్పుళలో, నెడుముడి, చెరుతానా, కరువట్ట కార్తీకపల్లి, అంబలపుళ సౌత్, పున్నప్ర సౌత్, తకళి, పురక్కాడ్ ప్రాంతాలలో ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందింది. కొట్టాయంలో, కురుపంతర, కల్లుపురైక్కల్, వెలూర్ ప్రాంతాలలో ఏవియన్ ఫ్లూ వ్యాపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది... నేను వెళ్లిపోతే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు... సారీ మై బాయ్...

భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది... నేను వెళ్లిపోతే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు... సారీ మై బాయ్...అనుకున్నది ఒకటి. జరుగుతున్నది ఒకటి. మనమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం. కానీ, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేదు. భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది. నేను వెళ్ళిపోతేనే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు. మనం ఒక దగ్గర ఉండలేం. ఇదే నా చివరి సంక్షిప్త సమాచారం. సారీ, మై బాయ్ అంటూ ఓ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ సందేశాన్ని తన వాట్సాప్ సందేశంగా పెట్టి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మీర్‌పేట ఠాణాలో పరిధిలో జరిగింది.

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!తిరుమల తిరుపతిలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కల్తీ నెయ్యి, పరాకమణి ఇలా పలు ఘటనలు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా దిగువ తిరుపతిలో కొలువై వున్న గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ గోపురానికి వేయవలసిన బంగారు తాపడాన్ని కూడా దోచేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆలయ గోపురానికి బంగారు తాపడం చేయాల్సిందిగా తితిదే 100 కిలోలు కేటాయిస్తే అందులో 50 కిలోలు మింగేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గోవిందరాజ స్వామి విమాన గోపురాన్ని 100 కిలోలతో 9 లేయర్లతో తాపడం చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలిస్తే అందులో 50 కిలోలు నొక్కేసి కేవలం 2 లేయర్లు మాత్రమే వేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథ

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథఓ వివాహిత ఓ యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త .. భార్యను పలుమార్లు మందలించాడు. అయినా ఆమె తీరు మార్చుకోకపోగా, తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. తన పథకంలో భాగంగా, ప్రియుడు, మరోవ్యక్తి సాయంతో భర్తను కడతేర్చింది. ఆ తర్వాత తన భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ కట్టుకథ అల్లి, చివరకు పోలీసులకు చిక్కింది. ఈ దారుణ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మేడిపల్లిలో జరిగింది.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
