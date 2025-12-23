Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....
సీనియర్ నటుడు డబ్బింగ్ కళాకారుడు సాయికుమార్ తన వారసుడు ఆది సాయికుమార్ ను కథానాయకుడిగా పరిచయం చేస్తూ లవ్ లీ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇప్పించాడు. క్రమేణా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూశాడు. కానీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనేది రాలేదు. తాజాగా ఆది నటించిన శంబాలా సినిమాకు ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమా బిజినెస్ పూర్తయి నిర్మాతలకు బాగా సేఫ్ ఫ్రాజెక్ట్ గా నిలచింది.
దానికి కారణం ఆది సాయికుమార్ కు బాలీవుడ్ లో మంచి ఆదరణ వుంది. తెలుగులో ఆయన సినిమాలు డబ్బింగ్ అయి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. అందుకే ఇండియాతోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ విడుదల కాబోతుంది. నేడు ఆది సాయికుమార్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా కొడుక్కు ఆశీస్సులు అందిస్తూ, చిరంజీవిగారు ఓ మాట అన్నారు. మీ ఫాదర్ నుంచి కళారంగంలో వున్నారు. మంచి నిబద్ధతో కలిగిన మీ కుమారుడు కూడా శంబాలాతో సక్సెస్ కావాలని కోరుకున్నారని తెల్లవారి జామున ఫోన్ లో ఆశీస్సులు అందించారు.
అదేవిధంగా నందమూరి బాలక్రిష్ణ కూడా ఆదికి ఆశీస్సులు అందిస్తూ, డిసిప్లెన్ కు మీ కుటుంబం పెట్టింది పేరని అప్రిషియేషన్ చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఇది కదా నేను ఆశించింది అంటూ ఆదికి ఉద్భోదించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన కెరీర్ గురించి చెబుతూ, మద్రాస్ లో వున్నప్పుడు పలు సినిమాలు చేశాను. కానీ హీరోగా పోలీస్ స్టోరీ చేశాను. హేమాహేమీలున్నారు. ఆ సినిమా ఆడకపోతే తిరిగి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా.
విడుదలరోజు చాలా టెన్షన్ పడ్డా. నిద్ర సరిగ్గాలేదు. రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది. కోడంబాకంలో ఫేమస్ థియేటర్ లో విడుదలైంది. మొదటిఆట నుంచే ప్రేక్షకులు మంచి టాక్ తో తీర్పు ఇచ్చారు. అది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. నా కెరీర్ ను నిలబెట్టింది. ఇక తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరంలేదని తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ హిట్ నాకు ఎలాంటి కిక్ ఇచ్చిందంటే ఈ సినిమా ఆడే థియేటర్ పక్కనే హోటల్ కు వెళ్ళి బీరు తాగి మరలా సినిమాకు వచ్చేవాడిని అంటూ గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ.. శంబాలా సినిమా విడుదలవుతున్న దగ్గర నుంచి నాకు సరిగ్గా నిద్రలేదు. అందరూ బాగుందని అంటున్నారు. సినిమా విడుదలయ్యాక అది బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు.