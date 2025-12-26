ఈషా మూవీ రివ్యూ.. హార్ట్ వీక్ ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దు.. కథేంటంటే?

త్రిగున్, అఖిల్ రాజ్, హెబ్బా పటేల్, సిరి హనుమంత్, బబ్లూ పృథ్వీరాజ్ తదితరులు.
సాంకేతికత..
హెచ్వీఆర్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కేఎల్ దామోదర ప్రసాద్ సమర్పణలో హేమ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మాణంలో శ్రీనివాస్ మన్నె దర్శకత్వం వహించారు. బన్నీవాస్, వంశీ నందిపాటి నిర్మించారు.ఈ సినిమాకు వీక్ హార్ట్ ఉన్నవాళ్లు రావొద్దు అంటూ భయపెడుతూ ప్రమోషన్స్ చేశారు. మరి ఎలాఉందో చూద్దాం.
కథ:
స్నేహితులైన కళ్యాణ్(త్రిగున్), నయన(హెబ్బా పటేల్), అపర్ణ(సిరి హనుమంత్), వినయ్(అఖిల్ రాజ్) చుటూ జరిగే కథ. వారికి అపర్ణ, వినయ్ భార్యాభర్తలు తొడవుతారు. వీరు ఫేక్ భూత వైద్యుల బండారాలు బయటపెడుతూ ఉంటారు. అందులో ఓ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ ఆది దేవ్ భూత వైద్యుడినీ కూడా ఫేక్ అనుకుంటారు.
అపర్ణ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న ఈ సమయంలో ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒరిస్సా బోర్డర్లో ఉన్న ఆదిదేవ్ (బబ్లూ పృథ్వీరాజ్) ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ఆ క్రమంలో అనుకోకుండా జరిగిన యాక్సిడెంటలో పుణ్యవతి అనే ఒక ఒక మహిళ చనిపోతుంది.
ఈ విషయం వీళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళు ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళగా పుణ్యవతి ఆత్మ ఒక శరీరంలోకి వచ్చి వీళ్ళపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నలుగురు ఆదిదేవ్ చెప్పిందని ఫేక్ అంటూ వాదనకు దిగుతారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది. నిజంగానే సినిమా భయపెట్టిందా.. అనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష.
వీక్ హార్ట్ ఉన్నవాళ్లు రావొద్దు అంటూ భయపెడుతూ ప్రమోషన్స్ చేశారు. దీంతో ఇదేదో అదిరిపోయే హారర్ సినిమా అని ప్రచారం జరిగింది.మొదటి భాగం లో నలుగురు ఆది దేవ్ వద్దకు బయలుదేరే వరకు సింపుల్ గానే సాగిపోతుంది. మధ్యలో ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఓ ఫ్రెండ్షిప్ పాటతో సాగదీశారు.
ఈ నలుగురు యాక్సిడెంట్ చేయడం, పుణ్యవతి ఆత్మ రావడం, వీళ్ళు ఒక పాడుబడిన ఇంట్లోకి వెళ్లడం అంతా కాస్త భయం భయంగా సాగుతుంది. ఇంటర్వెల్ కి ఒక్కసారిగా భయపెట్టి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనే ఆసక్తి నెలకొంటుంది.
ఇక సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగింది అని సాగదీస్తూనే ఈ నలుగురు ఆది దేవ్ తో గొడవ పడుతూ బయట తిరుగుతూ కాస్త సాగదీసాడు అనిపిస్తుంది.
మళ్ళీ ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి బాగానే భయపెట్టారు. చివర్లో ఉన్న ట్విస్ట్ బాగున్నా రెగ్యులర్ గా సినిమాలు చూసే వాళ్ళు ఆ ట్విస్ట్ ని ముందే కనిపెట్టేస్తారు. చావులు, ఆత్మలు గురించి చెప్తూ హారర్ సినిమాగా ఈషాను తెరకెక్కించారు. సినిమా అంతా భయపెట్టకపోయినా కొన్ని సీన్స్ లో బాగానే భయపెట్టారు.
కొన్ని సీన్స్ ని బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో ఎలివేట్ చేస్తూ భయపెట్టారు. సినిమా చివర్లో బాగుంది. అలాగే పార్ట్ 2 కి లీడ్ ఇవ్వడం గమనార్హం.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్..
చాలా సినిమాలు చేసినా, కష్టపడినా త్రిగుణ్ కి అనుకున్నంత గుర్తింపు రావట్లేదు. ఈ సినిమాలో త్రిగుణ్ చాలా సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ తో పర్వాలేదు అనిపించాడు. హెబ్బా పటేల్ ఆత్మలు లేవు అని బలంగా నమ్మే పాత్రలో బాగా నటించింది. చివరిలో ఎమోషనల్ సీన్స్ లో కూడా మెప్పిస్తుంది. యూట్యూబ్, బిగ్ బాస్ తో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న సిరి హనుమంతు ఇప్పుడిప్పుడే వరసగా సినిమాలు చేస్తుంది. ఈ సినిమాలో ప్రెగ్నెంట్ పాత్రలో చాలా బాగా నటించింది సిరి.
ఇటీవల రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమాతో హిట్టు కొట్టిన అఖిల్ రాజ్ ఈ సినిమాలో బాగానే నటించాడు. ఆత్మలను కంట్రోల్ చేసే ఒక స్వామీజీగా బబ్లూ పృథ్వీరాజ్ మెప్పిస్తాడు. మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రల్లో పరవాలేదు అనిపించారు.
సాంకేతికత బాగుంది. సినిమాకు తగ్గట్టు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ లైటింగ్తో కొత్తగా చూపించారు సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్.
సినిమాకి లైటింగ్ కూడా భయపెట్టే విధంగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేశారు. ఈ సినిమాకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ప్లస్ అయింది. ఏమీ లేని సీన్స్ లో కూడా ఏదో ఉందన్నట్టు భయపెట్టడానికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగా ఉపయోగించారు. ఎడిటింగ్ కూడా భయపెట్టే విధంగా సీన్స్ బాగానే కట్ చేసుకున్నారు.
దర్శకుడు ఆత్మలు ఉన్నాయా అనే పాయింట్ తీసుకొని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. నిర్మాణ పరంగా ఈ సినిమాకు తక్కువ బడ్జెట్ లోనే మంచి అవుట్ ఫుట్ ఇచ్చారు అని తెలుస్తుంది. మొత్తంగా ‘ఈషా’ సినిమా మనల్ని భయపెట్టడానికి నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో జరిగిన కథ. హారర్ సినిమాలు చూసేవారికి బాగా నచ్చుతుంది.
రేటింగ్.. 3/5