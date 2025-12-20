శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవి
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (14:04 IST)

Gurram Paapi Reddy Review: గుర్రం పాపిరెడ్డి రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంత?

Gurram Paapi Reddy Review
Gurram Paapi Reddy Review
నటీనటులు : నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా, బ్రహ్మానందం, యోగిబాబు, జీవన్, రాక్ కుమార్ కసిరెడ్డి, వంశీధర్ గౌడ్, జాన్ విజయ్ తదితరులు
దర్శకుడు : మురళీ మనోహర్
నిర్మాణం : వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ)
సంగీత దర్శకుడు : కృష్ణ సౌరభ్ సూరంపల్లి
సినిమాటోగ్రాఫర్ : అర్జున్ రాజా
ఎడిటర్ : కార్తీక్ శ్రీనివాస్
 
ఈ వారం థియేటర్స్ లోకి వచ్చిన నటుడు నరేష్ అగస్త్య హీరోగా నటించిన క్రైమ్ కామెడీ చిత్రం “గుర్రం పాపిరెడ్డి. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ.. గుర్రం పాపిరెడ్డి (నరేష్ అగస్త్య), సౌదామిని (ఫరియా అబ్దుల్లా) కలిసి ఒక ముగ్గురు గ్యాంగ్ గొయ్యి (జీవన్), చిలిపి (వంశీధర్ గౌడ్) అలాగే మిలట్రీ (రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి) లతో కలిసి శ్రీశైలంలో ఉన్న ఒక శవాన్ని తీసుకొస్తారు. దానిని శ్రీనగర్ కాలనీలోని స్మశాన వాటికలో మరో శవంతో మార్చాలని ప్లాన్ వేస్తారు. అసలు ఆ శవం ఎవరిది? ఎందుకు మార్చాలనుకున్నారు? ఈ క్రమంలో రాజ కుటుంబీకులు హైగ్రీవ (జాన్ విజయ్), నీలగ్రీవ (ప్రదీప్ రుద్ర) లు గుర్రం పాపిరెడ్డిని టార్గెట్ చేసి అతన్ని వెతుకుతూ ఉంటారు. 
 
అసలు గుర్రం పాపిరెడ్డి ఎవరు? అతడు వీళ్ళకేం చేసాడు? పైగా వాళ్ళ ఆస్తి ఎందుకు కొట్టేయాలని చూస్తాడు? చివరగా ఎవరికి లాభం వచ్చింది? ఎవరికి నష్టం వచ్చింది? అనేది తెలియాలి అంటే ఈ సినిమా చూడాలి.
 
సమీక్ష:
శవం కాన్సెప్ట్‌తో ఎంటర్టైన్ చేశారు. దర్శకుడు ప్రతీ పాత్రని డిజైన్ చేసుకున్న విధానం వాటి చుట్టూ డిజైన్ చేసిన కామెడీ ట్రాక్ లు నవ్వు తెప్పిస్తాయి. మెయిన్ గా ఫస్టాఫ్ లో కామెడీ ట్రాక్స్ సినిమా మొదలైన ఒక అరగంట పాటుగా సాలిడ్ ఫన్ తో కథనం సాఫీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇందులో నటుడు జీవన్ హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు. 
 
శేఖర్ కమ్ముల సినిమాల వల్ల వెలుగులోకి వచ్చిన జీవన్ ఇందులో తాను చేసిన గొయ్యి పాత్రలోని అమాయకత్వం, అందులో తన పెర్ఫామెన్స్ లు చాలా బాగుంది. ఇక తనతో పాటుగా మిలట్రీ పాత్రలో రాజ్ కసిరెడ్డి కూడా సాలిడ్ ఫన్ ని అందించాడు. స్మశాన వాటికలో ట్రాక్ ఇంకా క్లైమాక్స్‌లో యోగిబాబుతో ఫన్ సీన్స్ బాగున్నాయి.
అలాగే  నరేష్ అగస్త్యకి మరో డీసెంట్ రోల్ పడింది అని చెప్పొచ్చు. 
 
తన మార్క్ ఈజ్‌తో తన రోల్‌లో మంచి టైమింగ్ తో తను నటించాడు. అలాగే ఫరియా కూడా తన రోల్ లో బాగా చేసింది. గ్లామర్ తో పాటుగా మంచి నటన ఆమె ప్రదర్శించింది. ఇద్దరు లీడ్ నటులూ ప్రొస్థెటిక్ మేకప్ లో సీన్స్ చేయడం తమ డెడికేషన్ చూపిస్తుంది. 
 
ఇక వీరితో పాటుగా వంశీధర్ గౌడ్ కూడా తన రోల్‌లో మంచి ఫన్ ని అందించాడు. అలాగే ఈ సినిమాలో వచ్చే ఫన్ సీన్స్ వరకు మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా ఎలాంటి డోకా ఉండదు, కొన్ని ట్విస్ట్ లు డీసెంట్ గా అనిపిస్తాయి
అయితే..ఈ సినిమాలో డీసెంట్ ఫన్ అండ్ ట్విస్ట్ లు ఉన్నప్పటికీ కథనం మాత్రం సాగదీతగా చూసే ఆడియెన్స్ సహనానికి పరీక్ష పెట్టినట్టుగా సాగుతూనే ఉంటుంది. 
 
ఈ విషయంలో దర్శకుడు మరింత కేర్ తీసుకోవాల్సింది. స్టార్టింగ్ ఒక అరగంట నుంచి నలభై నిమిషాలు మంచి ఫన్ ట్రాక్స్ తో వెళ్లిన సినిమా మెయిన్ ప్లాట్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత అందులో బలం లేదు అనిపిస్తుంది. కొంచెం రొటీన్ ప్లాట్ నే తీసుకొని నడిపించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఈ మధ్య కాలంలోనే వచ్చిన కొన్ని ఫన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ గుర్తు రాక మానవు. దానితో ఫీల్ మిస్ అవుతుంది. 
 
కనుక ఒకింత నిరాశ చేస్తుంది. దీనికి తోడు ఒక ఫ్లోలో వెళ్తున్న కథనంకి ఆ పాటలు మరింత అడ్డుగా అనిపిస్తాయి. ఎడిటింగ్ లో ఫస్టాఫ్ లో ఓ సాంగ్ సెకండాఫ్ ప్రీ క్లైమాక్స్‌లో ఓ సాంగ్ తీసేసి ఉండాల్సింది. అప్పుడు కథనం ఇంకొంచెం టైట్ గా ఉండేది. వీటి మూలాన సినిమా ఇంకా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. 
 
అలానే మెయిన్ లీడ్ పాత్రలు తమకి ఓ నష్టం జరిగాక చకచకా వేసేసే ప్లాన్ లు రియాలిటీకి దూరంగా సిల్లీగా అనిపిస్తాయి. యోగిబాబు ను తక్కువే వాడుకున్నారు. ఇంకా లెజెండరీ బ్రహ్మానందంకి ఇంకా మంచి ఫన్ ట్రాక్స్ సెట్ చేసుకొని ఉంటే బాగుండేది. ఇలా ఈ సినిమాలో మెప్పించే అంశాలు ఎన్ని ఉన్నాయో.. వాటికంటే బోర్ గా నొప్పించే అంశాలు అంతకు ఎక్కువే ఉన్నాయి.
 
ఈ సినిమాలో నిర్మాణ విలువలు మాత్రం డీసెంట్‌గా ఉన్నాయి. మేకర్స్ పెట్టిన ఖర్చు కనిపిస్తుంది. అలానే ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కూడా డీసెంట్ గా ఉంది. కృష్ణ సౌరభ్ సంగీతం బాగుంది. అర్జున్ రాజా కెమెరా వర్క్ బాగుంది. కార్తీక్ శ్రీనివాస్ ఎడిటింగ్ వర్క్ లో కొంతమేర బాగానే ఉంది కానీ కొన్ని ల్యాగ్ సీన్స్ ఇంకా పాటలు కట్ చేయాల్సింది. నిరంజన్ రామిరెడ్డి అందించిన డైలాగ్స్ వర్క్ బాగుంది. మెయిన్‌గా కామెడీ రైటింగ్ బాగుంది.
 
 ఇక దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ విషయానికి వస్తే.. పాయింట్‌లో మాత్రం సింపుల్‌గానే ఉంది. మెయిన్‌గా డెప్త్ ఇందులో ఈ క్రైమ్ కామెడీ మరింత ఇంపాక్ట్ చూపించి ఉండేది.
 
ఈ గుర్రం పాపిరెడ్డిలో ప్రధాన పాత్రలు అంతా మంచి పెర్ఫామెన్స్‌లని అందించారు. అలాగే అక్కడక్కడా మంచి ఫన్ ట్రాక్స్ ఇందులో హిలేరియస్‌గా వర్కౌట్ అవుతాయి. కాకపోతే ఈ ఫన్ కి తగ్గట్టుగా కథనం కూడా కొంచెం గ్రిప్పింగ్‌గా డిజైన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. 
 
రేటింగ్: 2.75/5

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)ఓ వ్యక్తి జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన వంతెనకు వేలాడుతూ ప్రమాదకర స్టంట్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యంఆపరేషన్ సింధూర్‌ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్‌ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.

వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి : పవన్ కళ్యాణ్

వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి : పవన్ కళ్యాణ్వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సివుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన శనివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం, పెరవలిలో అమరజీవి జలధారన పథకానికి ఆయన శుంకుస్థాపన చేశారు. మొత్తం రూ.7910 కోట్ల వ్యయంతో గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నారు. దీని ద్వారా 1.20 కోట్ల మందికి దాహార్తిని తీర్చనున్నారు.

బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆమని.. మోదీపై ప్రశంసలు.. ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యం (video)

బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆమని.. మోదీపై ప్రశంసలు.. ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యం (video)ప్రముఖ నటి ఆమని బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. శనివారం బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావు, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి సమక్షంలో ఆమె కాషాయ కండువా కప్పుకుని అధికారికంగా బీజేపీలో చేరారు. ఇటీవలే రాంచందర్‌రావుతో భేటీ అయిన ఆమని ఆ సమావేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు, మహిళా సాధికారత, యువతకు అవకాశాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. కొద్దిరోజులకే ఆమె బీజేపీలో చేరడం ఆసక్తి రేపుతోంది. బీజేపీలో చేరిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమని.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు.

Nara Lokesh: రెడ్ బుక్‌లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నిండాయి.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: రెడ్ బుక్‌లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నిండాయి.. నారా లోకేష్మంచి సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న విలన్ ఉంటాడని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితిని దానికి పోల్చారు. అధికారంలోకి వస్తే నాయకులను జైలుకు పంపిస్తానని బెదిరించే ఒక చిన్న విలన్ ఉన్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజమండ్రిలో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. గతంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన నాయకులకు ఏమైందో పార్టీ కార్యకర్తలకు గుర్తు చేశారు. ప్రతిపక్షం ఇటీవల 'రప్ప రప్ప' అనే నినాదంతో రెచ్చగొట్టడం ప్రారంభించిందని లోకేష్ అన్నారు. రెచ్చగొడితే తన పార్టీ రెట్టింపు బలంతో స్పందిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

Watch More Videos

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com