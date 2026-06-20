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రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది.
రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
తాజా సోషల్ మీడియా సమాచారం ప్రకారం, రుషికొండ ప్యాలెస్ను పీపీపీ విధానంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి విలాసవంతమైన రిసార్ట్గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ ఉప-సంఘం చేసిన సిఫార్సు మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి కమిటీకి చాలా నెలల సమయం పట్టింది. ఇది ఒక సమగ్రమైన నిర్ణయం కానుంది. ఈ ప్రాంగణంలో కొంత భాగాన్ని సాంస్కృతిక వారసత్వ కేంద్రంగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కూడా ప్రతిపాదించారు. ఇది ఖచ్చితంగా ఆసక్తికరమైన ఆలోచనే. దీనిపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. తదుపరి వివరాలు ఆ తర్వాత వెల్లడవుతాయి.
రూ. 500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టినప్పుడు జగన్ ఏమని ఆలోచించారో అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. దీనిని ఎలా వినియోగించుకోవాలనేది ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలుగా లేదా ఆందోళనకరమైన అంశంగా మారింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం జరిగి దాదాపు 4 నుండి 5 ఏళ్లు గడిచినా, దీని ద్వారా ఒక్క రూపాయి ఆదాయం కూడా సమకూరలేదు.
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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