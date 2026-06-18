నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఇంట్లో నా ఫోటో వుండాలి: జగన్
తాను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఇంట్లో తన ఫోటో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆకాంక్ష ఎంత బలంగా, అభినందనీయంగా ఉన్నప్పటికీ, గత ఎన్నికల ఫలితాలు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. జగన్ పార్టీ 151 సీట్ల నుండి 11 సీట్లకు పడిపోయింది. జగన్ అనుసరించిన విధానాలు ఆశించిన ప్రభావాన్ని చూపలేదన్నది స్పష్టమవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడిచిపోయాయని, ఇక మూడేళ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని వైసీపీ అధినేత జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. మరో ఏడాదిన్నరలో తాను పాదయాత్ర ప్రారంభించనున్నందున, వాస్తవ పాలనకు కేవలం ఏడాదిన్నర సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉందని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. తన యాత్ర మొదలైన తర్వాత పాలనలో మార్పు వస్తుందనే సంకేతాన్ని జగన్ ఇచ్చారు.
ఎన్డీయే ప్రభుత్వ కాలపరిమితి, తన పాదయాత్ర పునఃప్రారంభం గురించి జగన్ పదేపదే ప్రస్తావిస్తూ వస్తున్నారు. పార్టీ శ్రేణులను తిరిగి ఉత్తేజపరిచి, వారిని మళ్లీ నిలదొక్కుకునేలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంకా జగన్ మాట్లాడుతూ.. జగన్ 2.0లో కార్యకర్తలను బాగా చూసుకుంటానని అన్నారు. ప్రతి సంక్షేమ పథకం కార్యకర్తల ద్వారానే ప్రజలకు అందుతుందని చెప్పారు. పాదయాత్ర ద్వారా చంద్రబాబు దుర్మార్గపు పాలను స్వస్తి పలుకుతానని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో అన్యాయమైన పాలన చూస్తున్నామని.. ప్రశ్నించే వారిపై దొంగకేసులు పెడుతున్నారని.. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంపై మండిపడ్డారు. చీకటి కొంతకాలమే వుంటుందని.. వెలుగురాక తప్పదన్నారు జగన్.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.