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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (12:45 IST)

అభిమాని చెయ్యి పట్టి.. గుండెలకు హత్తుకుని! నిరంజన్‌కు పవన్ ఓదార్పు (వీడియో)

pawan - niranjan
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (12:39 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (12:45 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ బుధవారం ఉదయం హన్మకొండ విచ్చేశారు. జన్యుపరంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌(17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌.. తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలన్నది కోరిక.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్‌ బుధవారం హన్మకొండ హనుమాన్‌ నగర్‌లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. హన్మకొండలో అనారోగ్యంతో ఉన్న 17 ఏళ్ల నిరంజన్ పక్కనే కూర్చొని.. ఆత్మీయంగా పరామర్శిస్తూ, కొండంత ధైర్యం చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్. ఈ సందర్భంగా పవన్‌ను చూసేందకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఉండే భద్రకాళి అమ్మన్ ఆలయానికి వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. 
 
జనసేనలో కొత్తగా సమన్వయ కమిటీ : పవన్ కళ్యాణ్
 
జనసేన పార్టీలో కొత్తగా చేరేవారిని సమన్వయం చేసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా జాయినింగ్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. ఈ కమిటీలో మొత్తం 14 మంది సభ్యులు ఉంటారని చెప్పారు. ఈ కమిటీలో తాజాగా రాజ్యసభకు ఎంపికైన లింగమేనని రమేశ్‌తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, పంతం నానాజీ, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కిలారి రోశయ్య, సామినేని ఉదయభాను, సీనియర్ నేతలు కొటికలపూడి చినబాబు, హరిప్రసాద్, పెదపూడి విజయ్ కుమార్, కొరికాన రవికుమార్, వంపూరు గంగులయ్య, టీసీ వరుణ్, ఆరణి మదన్ సభ్యులుగా ఉంటారు. 
 
జనసేన పార్టీలో చేరేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్న విద్యావంతులు, సామాజికవేత్తలు, ఇతర పార్టీల నేతలతో పాటు తటస్థులను ఆహ్వానించేందుకు ఈ కమిటీ పని చేస్తుందన్నారు. త్వరలోనే జాయినింగ్స్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి పార్టీలో చేరికలపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నట్టు చెప్పారు. ఏపీ తరహాలోనే తెలంగాణలోనూ జాయినింగ్స్ కమిటీ నియామకానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. 
 
 
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ఠాగూర్

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