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  4. AP: Deputy CM Condemns Amarnath's Remarks Against Anitha
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (17:35 IST)

హోం మంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. ఖండించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం

Pawan kalyan
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (17:26 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (17:35 IST)
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హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితపై వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ ఖండించారు. మాజీ ఐటీ మంత్రి అమర్‌నాథ్, అనితను 'మేకప్ మంత్రి' అని కామెంట్స్ చేశారు. అంతేకాకుండా, ఆమె కిలోల కొద్దీ మేకప్ వేసుకుంటారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మంత్రి అనిత, ఒక దళిత మహిళా నాయకురాలి ఎదుగుదలను వైకాపా నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని, అందుకే ఇలాంటి చౌకబారు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
 
వైకాపా నాయకుల స్థాయి అత్యంత దిగజారిపోయిందని, ఒక మహిళ దుస్తుల గురించి అమర్‌నాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలే దీనికి నిదర్శనమని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు కేవలం అనితకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, అవి ప్రతి మహిళను అవమానించేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. మహిళల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పురుషులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ సూచించారు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్నవారు తమ మాటల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే సమాజం మొత్తం వారిని గమనిస్తూ ఉంటుందని హితవు పలికారు. 
 
రాజకీయాల్లో విమర్శలు సహజమని పవన్ అన్నారు. ఎదురు విమర్శలు కూడా ఉంటాయని, అయితే ఆ విమర్శలు కేవలం విధానాలకే పరిమితం కావాలి తప్ప వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని ఆయన పేర్కొన్నారు. మహిళలపై చేసే అవమానకరమైన, అగౌరవపూరిత వ్యాఖ్యలను టీడీపీ, మిత్రపక్షాల నాయకులు గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని ఆయన సూచించారు. వైసీపీ నాయకులకు అవమానపరిచే మనస్తత్వం ఉందని, వారు తమ ఇళ్లలో కూడా మహిళలను అగౌరవపరిచే ధోరణిని కలిగి ఉంటారని ఆయన అన్నారు. అదే సమయంలో, అమర్‌నాథ్ వ్యాఖ్యలకు బదులిచ్చేటప్పుడు టీడీపీ మరియు కూటమి నాయకులు గౌరవప్రదమైన భాషను వాడే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు.
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సెల్వి

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