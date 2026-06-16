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వైమానిక దళ అధికారి భార్యపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పాత స్నేహితులు... ఎక్కడ?
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో అత్యంత హేయమైన, దారుణ ఘటన ఒకటి జరిగింది. వైమానిక దళ అధికారి భార్యపై పాత స్నేహితులు అత్యాచారానికి తెగబడ్డారు. శీతల పానీయంతో మత్తుమందు కలిపి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా రహస్యంగా వీడియోలు తీసి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ లక్షలాది రూపాయలను వసూలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఆమెతో బలవంతంగా మతమార్పిడి కూడా చేయించి, నిఖా చేయించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇద్దరు నిందితులపై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
పోలీసులు కథనం ప్రకారం.. భూమి లావాదేవీల విషయమై ఫిబ్రవరి 2025లో తన పాత స్కూల్ పరిచయస్తుడు అయ్యాజ్ తాజ్ మదారేను 24 యేళ్ళ బాధితురాలైన వైమానికదళ సతీమణి కలిసింది. వీరిద్దరూ ఫిబ్రవరి 8న ఒక హోటల్ సమావేశమయ్యారు. ఆ సమయంలో అయ్యాజ్ ఆమెకు ఇచ్చిన పానీయంలో మత్తుమందు కలిపి అత్యాచారం చేశాడు. ఆ దృశ్యాలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేసి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో పెడతామని బెదిరిస్తూ గత కొన్ని నెలలుగా ఆమె నుంచి దాదాపు రూ.4 లక్షలు వసూలు చేశాడు. అంతేకాకుండా, చేతబడి (బ్లాక్ మ్యాజిక్) చేస్తామంటూ పలుమార్లు బెదిరింపులకు గురిచేశారు.
మే 31వ తేదీన నిందితుడు అయ్యాజ్, అతడి అనుచరుడు అమీన్ షేక్ కలిసి ఆ యువతిని కల్మేశ్వర్ ప్రాంతానికి బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు. అక్కడ హజ్రత్ మౌలానా అనే మత పెద్ద ఆమె చేత బలవంతంగా మతమార్పిడి ఆచారాలు చేయించి, ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అయ్యాజ్తో నిఖా జరిపించినట్లు ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. నగరం వెలుపల విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆమె భర్త వైమానిక అధికారి ఈ ఘోరం గురించి తెలుసుకుని, జూన్ 14న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నాగ్పూర్ వ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
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'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.