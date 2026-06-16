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Elachi Lamp: ఉన్నత ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ఏలకుల దీపం వెలిగిస్తే?
ఉన్నత చదువులు అభ్యసించిన వారికి ఉద్యోగం లభించడం లేదా.. కోరిన ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? జీవితంలో ఉద్యోగం, విద్య, వృత్తికి సంబంధించిన ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడుతుంటే బుధవారం హయగ్రీవ పూజ చేయడం మంచిది. విద్య, జ్ఞానం, జ్ఞాపకశక్తి, విజయం వంటివాటి కోసం ఆయనను ఆరాధించడం విశేషంగా భావించారు. ఇంకా విద్య, ఉద్యోగం, ఉద్యోగాల పెంపు, వృత్తిలో అభివృద్ధి వంటి అనేక విషయాలలో హయగ్రీవునితో పాటు కుమార స్వామిని పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
ఇంకా బుధవారం పూట బుధ హోర సమయంలో ఏలకుల దీపం వెలిగించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఓ రాగి లేదా ఇత్తడి ప్లేటులో అర గుప్పెడు ఏలకులను వుంచి దానిపై నేతి దీపం వెలిగించాలి. ఈ దీపాన్ని పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి. కాసింత కలకండను ప్లేటులో వుంచాలి. ఈ దీపం తూర్పు దిశగా వెలిగించాలి. ఈ దీపాన్ని బుధవారం లేదా శుక్రవారం పూట వెలిగించవచ్చు. ఏలకుల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను ప్రసాదిస్తుంది. ఏలకులు శ్రీలక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరం. ఇందుకు ప్రతికూలతలను తొలగించే శక్తి వుంది. అందుకే ఏలకుల దీపం వెలిగించడం ద్వారా అందులోని సువాసన హయగ్రీవ, శ్రీలక్ష్మిలకు ప్రీతికరమవుతుందని.. తద్వారా వారి అనుగ్రహంతో పదోన్నతి, ఉన్నత ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
Lights
అలాగే తమలపాకులతో మంగళవారం కుజ హోరలో దీపం వెలిగించడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా జరుగుతాయి. ఇంకా ఉపాధి అవకాశాల కోసం, వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం.. పదోన్నతి కోసం.. ఆశించే వారు మీరైతే.. గురువారంలో పశువులకు అరటిపండ్లు ఇవ్వడం మంచిది. ఇంకా పశువులకు నీటిని అందించడం, పశుగ్రాసాన్ని కొనివ్వడం వంటివి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వుంటాయి. అలాగే హనుమంతుని పూజ ఉన్నత అవకాశాలను అందిస్తుంది.
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు.. జనవరి నుంచి 146.. జూన్లో మాత్రమే 70 కేసులు
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనిపై కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి కె. మురళీధరన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రాష్ట్రంలో 146 షిగెల్లా కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో 70 కేసులు జూన్ నెలలోనే వెలుగుచూశాయని తెలిపారు. సమీక్షా సమావేశం అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, షిగెల్లా కారణంగా సంభవించిన ఐదు మరణాలలో ఒకటి మార్చిలోనూ, మిగిలిన నాలుగు జూన్లోనూ జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
జనసేనలో కొత్తగా సమన్వయ కమిటీ : పవన్ కళ్యాణ్
జనసేన పార్టీలో కొత్తగా చేరేవారిని సమన్వయం చేసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా జాయినింగ్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. ఈ కమిటీలో మొత్తం 14 మంది సభ్యులు ఉంటారని చెప్పారు. ఈ కమిటీలో తాజాగా రాజ్యసభకు ఎంపికైన లింగమేనని రమేశ్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, పంతం నానాజీ, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కిలారి రోశయ్య, సామినేని ఉదయభాను, సీనియర్ నేతలు కొటికలపూడి చినబాబు, హరిప్రసాద్, పెదపూడి విజయ్ కుమార్, కొరికాన రవికుమార్, వంపూరు గంగులయ్య, టీసీ వరుణ్, ఆరణి మదన్ సభ్యులుగా ఉంటారు.
బద్రీనాథ్ పుణ్యక్షేత్రానికి ముకేశ్ అంబానీ భారీ విరాళం
బద్రీనాథ్ పుణ్యక్షేత్రానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ భారీ విరాళం ఇచ్చారు. ఉత్తరాఖండ్లోని ఈ ఆలయాన్ని ముకేశ్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన సందర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా లోక కల్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆయన.. బద్రీనాథ్ - కేదార్నాథ్ ఆలయాల అభివృద్ధి, భక్తులకు మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం రూ. 10 కోట్ల విరాళాన్ని అందజేశారు.
నరహరి ఇంట్లో సోదాలు.. అమ్మో ఎంత డబ్బు.. ఎంత బంగారం.. ఏసీబీ షాక్ (video)
అవినీతికి పాల్పడిన ప్రభుత్వ అధికారులపై చర్యలను కొనసాగిస్తూ, తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు అక్రమ ఆస్తుల కేసులో భాగంగా భూమి, సర్వే శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరికి చెందిన సుమారు డజను ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నరహరి కార్యకలాపాలపై పెద్ద సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందడంతో, అధికారులు ఆయన నివాసంతో పాటు పాతబస్తీలోని ఛత్రీనాక, నారాయణగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపడుతున్నారు. ఈ సోదాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
19 నుంచి భారీ వర్ష సూచన : వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక
ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖలతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగాలను అప్రమత్తం చేసింది. జూన్ 19 నుంచి రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ఇవి వారం రోజుల పాటు కొనసాగవచ్చన్న వాతావరణ శాఖ సూచనల మేరకు ప్రభుత్వం ఈ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
Elachi Lamp: ఉన్నత ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ఏలకుల దీపం వెలిగిస్తే?
ఉన్నత చదువులు అభ్యసించిన వారికి ఉద్యోగం లభించడం లేదా.. కోరిన ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? జీవితంలో ఉద్యోగం, విద్య, వృత్తికి సంబంధించిన ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడుతుంటే బుధవారం హయగ్రీవ పూజ చేయడం మంచిది. విద్య, జ్ఞానం, జ్ఞాపకశక్తి, విజయం వంటివాటి కోసం ఆయనను ఆరాధించడం విశేషంగా భావించారు. ఇంకా విద్య, ఉద్యోగం, ఉద్యోగాల పెంపు, వృత్తిలో అభివృద్ధి వంటి అనేక విషయాలలో హయగ్రీవునితో పాటు కుమార స్వామిని పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
16-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అతిగా శ్రమించవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.
15-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు....
సాయిబాబా తన భక్తులు దైనందిన జీవితంలో పాటించాలని బోధించిన 4 ముఖ్య సూత్రాలు ఏవి?
షిర్డీ సాయిబాబు భక్తులకు నాలుగు ముఖ్యమైన సూత్రాలను చెప్పారు. అవేమిటంటే... 1. కోరికలన్నీ విడిచి దైవం మీద మనసు నిలపడం. 2. పని చేస్తూనే భగవన్నామ స్మరణ చేయడం. 3. ఎవరి సేవనూ ఉచితంగా తీసుకోకపోవడం. 4. ఏ పని చేసినా దానిని సంపూర్ణంగా, కారుణ్యంతో చేయడం. మామిడి చెట్టుకు పూత చాలా వస్తుంది కానీ, గాలికి రాలిపోగా కొన్ని మాత్రమే కాయలుగా మారుతాయి. అలాగే బాబా వద్దకు వచ్చే భక్తులలో తీవ్రమైన సాధన, వివేక వైరాగ్యాలు ఉన్నవారు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక ఫలితాన్ని పొందుతారు.
14-06-2016 ఆదివారం ఫలితాలు-పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. శ్రమతో కూడిన విజయాలుంటాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆశావహ దృక్పథంతో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాల జాగ్రత్త. యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.