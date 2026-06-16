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ఆస్ట్రేలియన్లు వార్తా పత్రికలు చదవట్లేదట.. కారణం ఏంటంటే?
ఆన్లైన్ వార్తలను స్వీకరించే అగ్ర దేశాలలో ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో ఉంది. చాలా మంది తప్పుడు సమాచారంపై ఆందోళనలను ప్రధాన కారణంగా పేర్కొన్నారు. దాదాపు నలుగురిలో ఒకరు ఆస్ట్రేలియన్లు, 23 శాతం మంది, ఆన్లైన్ వార్తల కోసం చెల్లిస్తారు. మంగళవారం విడుదల చేసిన తాజా రాయిటర్స్-మద్దతు గల డిజిటల్ న్యూస్ రిపోర్ట్లో సర్వే చేయబడిన 48 దేశాలలో ఇది మూడవ స్థానంలో ఉంది. చెల్లించే వారిలో, 35 శాతం మంది కనీసం ఒక సాంప్రదాయేతర డిజిటల్-మాత్రమే వార్తల మూలానికి చెల్లిస్తారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రేటు.
యువ ఆస్ట్రేలియన్లు కొత్త మీడియాలో ప్రవేశించే వ్యక్తులను టేక్-అప్ చేస్తున్నారు. దాదాపు సగం, 47 శాతం, 35 ఏళ్లలోపు ఆస్ట్రేలియన్లు ఇప్పుడు డిజిటల్-మాత్రమే వార్తల సభ్యత్వాల కోసం చెల్లిస్తున్నారు. యువకులు ఎల్లప్పుడూ ప్రధాన స్రవంతి మీడియా వైపు మొగ్గు చూపరు. వారికి సులభంగా అర్థం చేసుకునే, సాపేక్షంగా ఉండే వార్తలు కావాలని జాసన్ కౌట్సౌకిస్ ( ది సాటర్డే పేపర్కు ప్రత్యేక ప్రతినిధి) తెలిపారు.
జీవన వ్యయ సవాళ్లలో కూడా ఆస్ట్రేలియన్లు వార్తలపై ఉంచిన విలువను ఈ ఫలితాలు చూపించాయని మిస్టర్ కౌట్సౌకిస్ చెప్పారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, ఆన్లైన్ వార్తల కోసం చెల్లించే నిష్పత్తి ఒకే సంవత్సరంలో ఏడు శాతం పాయింట్లు పడిపోయింది. కానీ ఆస్ట్రేలియా, దీనికి విరుద్ధంగా 2023 నుండి వార్తలపై 18 నుండి 24 సంవత్సరాల వయస్సు గలవారి ఆసక్తి పెరిగింది. ఇది 35 శాతం నుండి 47 శాతానికి పెరిగింది. యువత రాజకీయాలపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది.
సోషల్ మీడియా ఆస్ట్రేలియాలో అత్యధికంగా ఉపయోగించే వార్తల మూలానికి అగ్రస్థానంలో ఉంది. టెలివిజన్ కంటే కేవలం ఒక శాతం పాయింట్ వెనుకబడి ఉంది. సగానికి పైగా ఆస్ట్రేలియన్లు - 56 శాతం - సోషల్ మీడియాలో తమ వార్తలను కనుగొంటారు. టెలివిజన్లో 57 శాతం మందితో పోలిస్తే ఈ ఫలితాలు ముద్రణ అభిమానులకు భయంకరమైన చిత్రాన్ని చిత్రించాయి. ఒకప్పుడు వార్తాపత్రికలపై ఆధారపడిన ప్రతి ఐదుగురు ఆస్ట్రేలియన్లలో ఇద్దరు ఇప్పుడు అలా చేయడం లేదు, అయితే 25 ఏళ్లలోపు ప్రతి ఐదుగురిలో ముగ్గురు ఎప్పుడూ వార్తాపత్రికలను చదవలేదు.
కాంచన 4లో నటించనున్న లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార?
కాంచన హారర్ చిత్రాల సిరీస్లో ఐదవ భాగమైన 'కాంచన 4'కు రాఘవ లారెన్స్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైన ఈ చిత్ర నిర్మాణం ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఇటీవల చిత్ర బృందం ప్రధాన తారాగణం వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టిన రాఘవ లారెన్స్, తన సొంత స్క్రీన్ప్లేతో దీనికి దర్శకత్వం కూడా వహిస్తున్నారు. కాంచన 4లో పూజా హెగ్డే, నోరా ఫతేహి, స్వక్షా అయ్యర్, దేవదర్శిని, కమలేష్ జగన్ కూడా నటిస్తున్నారు.
Vishal: సీఎం విజయ్ చెప్పినట్లు చేశానంటున్న విశాల్
లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.