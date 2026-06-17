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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (11:23 IST)

నల్లమల అడవులకు ఆడ పులులను పంపండి.. కేంద్రానికి పవన్ విజ్ఞప్తి

Tiger
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (10:59 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (11:23 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రానికి ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఆరు ఆడ పులులను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నల్లమల అడవులు ఎప్పటి నుంచో పులులకు ప్రధాన ఆవాసంగా ఉన్నాయి. అయితే, వివిధ పర్యావరణ- మానవ కారకాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ పులుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
 
ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్‌ను కలిసి, రాష్ట్రంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై చర్చించారు. నల్లమలలో పులుల సంఖ్యను పెంచడంపైనే ఆయన ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. మహారాష్ట్ర నుంచి నాలుగు, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రెండు ఆడపులులను పంపాలని పవన్ కోరారు. ఈ చర్య పులుల సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరించి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దీర్ఘకాలిక పులుల సంఖ్యను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
 
ఈ సంతానోత్పత్తి కార్యక్రమం విజయవంతమైతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక బలమైన పులుల సంరక్షణ ప్రాంతంగా ఆవిర్భవించగలదని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్రం ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా పులులను అందించగలదని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
 
వన్యప్రాణుల నిర్వహణ కోసం కుంకీ ఏనుగులను తీసుకువచ్చిన తర్వాత, పవన్ ఇప్పుడు పులుల సంరక్షణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ పులుల ఆవాసాలలో ఒకటైన నల్లమల పూర్వ వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఆయన తాజా ప్రతిపాదన ఒక పెద్ద ముందడుగును ప్రతిబింబిస్తోంది.
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సెల్వి

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