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నల్లమల అడవులకు ఆడ పులులను పంపండి.. కేంద్రానికి పవన్ విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రానికి ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఆరు ఆడ పులులను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నల్లమల అడవులు ఎప్పటి నుంచో పులులకు ప్రధాన ఆవాసంగా ఉన్నాయి. అయితే, వివిధ పర్యావరణ- మానవ కారకాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ పులుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ను కలిసి, రాష్ట్రంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై చర్చించారు. నల్లమలలో పులుల సంఖ్యను పెంచడంపైనే ఆయన ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. మహారాష్ట్ర నుంచి నాలుగు, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రెండు ఆడపులులను పంపాలని పవన్ కోరారు. ఈ చర్య పులుల సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరించి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీర్ఘకాలిక పులుల సంఖ్యను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
ఈ సంతానోత్పత్తి కార్యక్రమం విజయవంతమైతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక బలమైన పులుల సంరక్షణ ప్రాంతంగా ఆవిర్భవించగలదని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్రం ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా పులులను అందించగలదని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
వన్యప్రాణుల నిర్వహణ కోసం కుంకీ ఏనుగులను తీసుకువచ్చిన తర్వాత, పవన్ ఇప్పుడు పులుల సంరక్షణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ పులుల ఆవాసాలలో ఒకటైన నల్లమల పూర్వ వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఆయన తాజా ప్రతిపాదన ఒక పెద్ద ముందడుగును ప్రతిబింబిస్తోంది.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.