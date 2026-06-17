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దొంగలంటూ నిందలు : పేగు బంధం గుర్తొచ్చి కొడుకుని పక్కకు నెట్టేసి తల్లి ఆత్మహత్య... ఎక్కడ?
దొంగలంటూ నిందలు వేయడంతో జీర్ణించుకోలేని ఓ కన్నతల్లి, తన బిడ్డతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. తన బిడ్డను తీసుకుని రైలు పట్టాలపైకి వెళ్లి రైలుకు ఎదురుగా నిలబడింది. ఆఖరి క్షణంలో పేగుబంధం గుర్తుకువచ్చింది. అంతే.. తన కుమారుడుని పట్టాలపై నుంచి పక్కకు నెట్టేసి తాను మాత్రం రైలుకు ఎదురుగా నిలబడిపోయింది. అంతే.. అమిత వేగంతో వచ్చిన రైలు ఆమెను ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ విషాదకర ఘటన ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం పెనుబర్తి గ్రామంలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సంతకవిటి మండలం రామరాయపురానికి చెందిన వై.కళావతి(55) అనే మహిళ ఉంది. యేడాది క్రితం భర్త చనిపోవడంతో కుమారుడితో కలిసి ఉంటోంది. గతనెల 25న గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. నాలుగు తులాల బంగారం, రూ.12 వేలు మాయమైనట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఎనిమిది మందిపై అనుమానం ఉందని, వారి పేర్లు చెప్పారు.
అదే రోజు ఎస్ఐ ఆర్.గోపాలరావు పెద్దల సమక్షంలో అనుమానితులను విచారించారు. ఈ క్రమంలోనే కళావతి, ఆమె కుమారుడు చిరంజీవిపై మంగళవారం స్టేషన్లో ఫిర్యాదు అందడంతో మధ్యాహ్నం తల్లీకుమారుడిని పిలిపించారు. స్టేషన్కు వెళ్లేసరికి ఎస్ఐ లేకపోవడంతో ఇద్దరూ తిరుగుముఖం పట్టారు.
ఇద్దరూ ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో మానసికంగా కుంగిపోయారు. దొంగలని ముద్ర వేయడంతో తట్టుకోలేక ప్రాణాలు తీసుకోవాలని భావించారు. చరవాణిలో గ్రామస్థులకు విషయాన్ని తెలిపారు. ఏమీ చేసుకోవద్దని, తామంతా ఉన్నామని వారంతా నచ్చజెప్పారు. బంధువులు, గ్రామ పెద్దలు వెళ్లేసరికి పెనుబర్తి సమీపంలో గుర్తుతెలియని రైలు కిందపడి కళావతి మృతిచెందారు. కుమారుడిని పక్కకు నెట్టేయడంతో అతడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. సమాచారం తెలుసుకునేందుకే రమ్మన్నామని, తాను లేకపోవడంతో సిబ్బంది వెళ్లిపోమ్మని చెప్పారని ఎస్ఐ వెల్లడించారు.
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