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  4. Anantapur: Farmer Attacked By Bear, Doctors Administer 40 Stitches
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (13:09 IST)

అనంతపురంలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి- 40 కుట్లు పడ్డాయి

Bear
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:09 IST)
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అనంతపురం జిల్లాలో అడవి ఎలుగుబంటి దాడి గ్రామస్తులలో భయాందోళనలు రేకెత్తించింది. కుందుర్పి మండలం తేనగల్లు గ్రామానికి చెందిన ఒక రైతు తన పొలానికి వెళ్తుండగా అడవి ఎలుగుబంటి దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బుధవారం తెల్లవారుజామున వెంకటేశులు తన పొలం వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, అకస్మాత్తుగా ఒక అడవి ఎలుగుబంటి అతనిపైకి దూకింది. 
 
ఊహించని ఈ దాడితో దిగ్భ్రాంతికి గురైన వెంకటేశులు కాసేపు కదలకుండా ఉండిపోయినప్పటికీ, వెంటనే ఆ అడవి జంతువు బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అప్పటికే అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయినప్పటికీ, అతను ఎలుగుబంటి బారి నుంచి తప్పించుకుని గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. 
 
మెరుగైన చికిత్స కోసం అతని కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని కల్యాణదుర్గం నుంచి అనంతపురానికి తరలించారు. అతని తల, భుజాలపై అయిన గాయాలకు వైద్యులు 40 కుట్లు వేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత, అటవీ జంతువుల దాడుల నుంచి తమను రక్షించాలని గ్రామస్తులు అటవీ శాఖ అధికారులను కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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