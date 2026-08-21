విజయ్ సర్కారుకు చుక్కెదురు : సెప్టెంబర్ 1 నుండి చెన్నైలో రైతుల నిరవధిక నిరాహార దీక్ష
పంట రుణాలన్నింటినీ పూర్తిగా మాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, 15 రైతు సంఘాల సభ్యులు సెప్టెంబర్ 1 నుండి చెన్నైలోని రాజరత్నం స్టేడియంలో నిరవధిక నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించనున్నారు.
గురువారం తిరుచిరాపల్లిలో సమన్వయకర్తలు ఈసన్ మురుగస్వామి, పి. అయ్యకన్నుల నాయతనలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేవలం రూ. 5,000, రూ. 35,000 మరియు రూ. 75,000 చొప్పున నామమాత్రపు రుణాలను మాఫీ చేయడం ద్వారా రైతులను భిక్షగాళ్లలా పరిగణించిన ముఖ్యమంత్రి తీరును ఈ సమావేశం ఖండించింది.
ఎమ్మెల్యేల కోసం కొత్త కార్లు కొనడానికి, వాటి నిర్వహణకు రూ. లక్ష కేటాయించడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం వద్ద తగినంత నిధులు ఉన్నాయని, కానీ అదే ప్రభుత్వం పంట రుణాలను మాఫీ చేయడానికి మాత్రం వెనుకాడుతోందని వారు ఎత్తిచూపారు.
కార్పొరేట్ సంస్థలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే పథకాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కూడా వారు డిమాండ్ చేశారు. కొందరు అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని రైతులు ఆరోపించారు.