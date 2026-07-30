Heavy Rain: ఆదిలాబాదులో రైతులకు ఊరటనిచ్చిన భారీ వర్షాలు
భారీ వర్షం బుధవారం కురిసిన రైతులకు ఊరటనిచ్చింది. పత్తి, కందులు, సోయా వంటి పంటలు నిలదొక్కుకుంటాయనే ధీమాను వారికి కలిగించింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల జనజీవనం స్తంభించగా, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహించాయి.
Farmers
అయితే, భారీ వర్షాలు మరికొన్ని రోజులు కొనసాగి, మొలక దశలో ఉన్న పంటలున్న పొలాల్లోకి వరద నీరు చేరితే పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతుందనే ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది. దీర్ఘకాలిక పొడి వాతావరణం తర్వాత వాగులు, వంకలలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో భూగర్భ జలమట్టం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
నిర్మల్ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా, ఎగువ ప్రాంతాలలోని వాగులు, వంకల నుండి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు 50,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరింది. కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని లింగాపూర్, సిర్పూర్ (యు) మండలాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల పల్లపు వంతెనలపై నుండి వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో కొన్ని గ్రామాల్లో రవాణా సౌకర్యాలకు అంతరాయం కలిగింది.
కొన్ని చోట్ల చెట్లు నేలకూలాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా గుండి వాగు ఉప్పొంగడంతో, గుండి గ్రామ పంచాయతీ గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేసింది. వాగును దాటవద్దని, ఇళ్లలోనే ఉండాలని, బయటకు వెళ్లవద్దని గ్రామస్తులకు సూచించింది. నిర్మల్ - మంచిర్యాల రహదారిపై ఉన్న దొంగపల్లి గ్రామం వద్ద భారీ వృక్షం కూలిపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
కోటపల్లి మండలం అలుగమ గ్రామంలో వర్షం ధాటికి ఒక గుడిసె కూలిపోవడంతో, అందులో నివసిస్తున్న అత్రం హనుమంతు, అతని భార్య గాయపడినట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని చెన్నూరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు వర్షపు నీరు వచ్చి చేరుతోంది. కడెం ప్రాజెక్టులోకి నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో నీటి మట్టం గంట గంటకూ పెరుగుతోంది.
సుమారు 22,500 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరింది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 700 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 686.700 అడుగుల వద్ద ఉంది. పోచేర, కుట్నాల జలపాతాలకు భారీగా నీరు వచ్చి చేరుతోంది.
గత ఏడాది 1,075.00 అడుగులుగా ఉన్న నీటి మట్టంతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం 1,065.40 అడుగుల వద్ద ఉంది. నిర్మల్, మంచిర్యాల, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల అధికారులు వరద పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, ప్రమాదాలను నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని వట్టివాగు ప్రాజెక్టులోకి భారీగా నీరు వచ్చి చేరడంతో, అధికారులు రెండు గేట్లను ఎత్తి వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు.