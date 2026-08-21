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  4. More Rains Expected in North, East Telangana From August 22
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (10:42 IST)

తెలంగాణలో ఆగస్టు 22న భారీ వర్షాలు.. ఏయే జిల్లాల్లో..?

Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (10:42 IST)
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వనపర్తి, నాగర్‌కర్నూల్, నారాయణపేట, మహబూబ్‌నగర్, గద్వాల్, మెదక్, సిద్దిపేట, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల మరియు భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత నుంచి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాలు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రుతుపవనాల్లో స్వల్ప విరామం తర్వాత, అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆగస్టు 22 నుండి వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలో వర్షాలు అధికంగా ఉండవచ్చు. ఈ ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 27-28 వరకు మోస్తరు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. శనివారం నుంచి ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలో వర్షాలు పెరగనున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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