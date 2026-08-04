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  4. Heavy Rains Lash Hyderabad, Several Districts In Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (12:55 IST)

Heavy Rains : తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. వీధులన్నీ జలమయం.. భారీ వర్షపాతం (video)

Heavy Rains Lash Hyderabad
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (12:55 IST)
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Heavy Rains Lash Hyderabad
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవడంతో వీధులన్నీ జలమయమయ్యాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.అదే సమయంలో హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ బృందాలు నీటిని తొలగించే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యాయి. తూర్పు, దక్షిణ హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు అత్యధిక వర్షపాతంతో ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయి. అందులోనూ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. 
 
హైదరాబాద్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం వివరాల్లోకి వెళితే.. సరూర్‌నగర్ 11.3 సెం.మీ, ఎల్బీ నగర్ జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం 9.6 సెం.మీ, బండ్లగూడ 8.3 సెం.మీ, బర్కాస్ ఈఎస్ఎస్/చంద్రాయణగుట్ట 8.4 సెం.మీ, రాక్‌టౌన్ కాలనీ, వనస్థలిపురం ఎన్జీవో కాలనీలలో చెరో 8.0 సెం.మీ, అలకాపురి కాలనీ 10.9 సెం.మీ, ఇబ్రహీంపట్నం 7.1 సెం.మీ, కాప్రా జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం 7.0 సెం.మీ, మైలార్‌దేవ్‌పల్లి 6.7 సెం.మీ, పీర్జాదిగూడ 5.7 సెం.మీ, గచ్చిబౌలి 5.7 సెం.మీ, దక్షిణ హస్తినాపురం 8.1 సెం.మీ. 
 
అలాగే ఇతర జిల్లాల్లో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు: మెదక్ జిల్లాలో నాగిరెడ్డిపేట మండలం, మెదక్ పట్టణం 4.4 సెం.మీ, పాపన్నపేట 6 సెం.మీ, కౌడిపల్లి 4.8 సెం.మీ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చిట్యాల్ 4.1 సెం.మీ, కామారెడ్డి 6.9 సెం.మీ, భూపాలపల్లి 3.5 సెం.మీ, మహబూబ్‌నగర్‌లో గండీడ్ 3.7 సెం.మీ, హన్వాడ 3 సెం.మీ; రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో బోయినపల్లి 3.3 సెం.మీ, వనపర్తి 2.6 సెం.మీ, ములుగు 2.6 సెం.మీ. 
 
బంగాళాఖాతంలో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా, రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణలో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు,  వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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