రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనం
భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ప్రొటోకాల్ కల్పించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తన పర్యటనలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై రాష్ట్రపతి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు.
ఈ ఘటన దురుదృష్టకరమని రాష్ట్రపతి పదవిని అవమానించేలా బెంగాల్ ప్రభుత్వం వ్యహరించడం బాధ కలిగించిందన్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
'ఏ ప్రభుత్తమైనా రాష్ట్రపతి పట్ల అత్యంత గౌరవ, మర్యాదలతో మెలగాలి. రాజ్యాంగ సంస్థలు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉంటాయి. వాటి పవిత్రతను కాపాడుకోవడం సమష్టి విధి' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, ఇదే అంశంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా స్పందించారు. ఇది అత్యంత విచారకరమైన ఘటన అని పేర్కొన్నారు. 'మన దేశంలో రాష్ట్రపతి పదవి అత్యున్నత రాజ్యంగ హోదా కలిగి ఉంది. ఆ పదవికి ఎల్లప్పుడూ అత్యున్నత గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. రాష్ట్రపతి పర్యటన సజావుగా సాగేలా చూడటం సంబంధిత యంత్రాంగం బాధ్యత' అని పేర్కొన్నారు.