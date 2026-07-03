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పర్యాటకం బలోపేతం.. హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం
పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో రెండు హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీ దుర్గా కాన్దేవ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పద్మ హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు కలిసి, రూ.163 కోట్ల పెట్టుబడితో మధురవాడలో ప్రమోద్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ పేరుతో ఒక ఫైవ్-స్టార్ హోటల్ను నిర్మించనున్నాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రభుత్వం 4.39 ఎకరాల భూమిని లీజుకు కేటాయించింది. దీనివల్ల సుమారు 150 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అన్నవరంలో త్రీ-స్టార్ హోటల్ ప్రాజెక్టుకు కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రూ. 174 కోట్ల పెట్టుబడితో క్లబ్ మహీంద్రా బ్రాండ్ కింద శుభ సంకల్ప్ సంస్థ ఈ హోటల్ను అభివృద్ధి చేయనుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 11.24 ఎకరాల భూమిని లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయించారు. దీనివల్ల సుమారు 150 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడతాయని, స్వదేశీ మరియు విదేశీ పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో ఆకర్షితులవుతారని, అలాగే ఆతిథ్య రంగం వృద్ధికి తోడ్పాటుతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.