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  4. AP Approves Two Hotel Projects For Visakhapatnam Region
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (11:33 IST)

పర్యాటకం బలోపేతం.. హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం

Vizag
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (11:31 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (11:33 IST)
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పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో రెండు హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీ దుర్గా కాన్‌దేవ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పద్మ హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు కలిసి, రూ.163 కోట్ల పెట్టుబడితో మధురవాడలో ప్రమోద్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ పేరుతో ఒక ఫైవ్-స్టార్ హోటల్‌ను నిర్మించనున్నాయి. 
 
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రభుత్వం 4.39 ఎకరాల భూమిని లీజుకు కేటాయించింది. దీనివల్ల సుమారు 150 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అన్నవరంలో త్రీ-స్టార్ హోటల్ ప్రాజెక్టుకు కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రూ. 174 కోట్ల పెట్టుబడితో క్లబ్ మహీంద్రా బ్రాండ్ కింద శుభ సంకల్ప్ సంస్థ ఈ హోటల్‌ను అభివృద్ధి చేయనుంది. 
 
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 11.24 ఎకరాల భూమిని లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయించారు. దీనివల్ల సుమారు 150 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడతాయని, స్వదేశీ మరియు విదేశీ పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో ఆకర్షితులవుతారని, అలాగే ఆతిథ్య రంగం వృద్ధికి తోడ్పాటుతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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సెల్వి

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