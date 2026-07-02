ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా కాగితం పడవలు రిలీజ్
వర్ధన్, కృష్ణప్రియ హీరో హీరోయిన్స్ గా ఎంజీఆర్ తుకారాం దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టొరీ కాగితం పడవలు'. ఎస్ఎల్ఎన్ సినీ క్రియేషన్స్, ప్రణధి క్రియేషన్స్, నవ నారాయణ సినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై కీర్తన నరేష్ T. R. ప్రసాద్ రెడ్డి వెంకట్రాజుల, గాయిత్రమ్మ అంజనప్ప నిర్మిస్తున్నారు.
Vardhan, Krishnapriya
ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, ట్రైలర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. జూలై 24న ఈ చిత్రం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రతిష్టాత్మకమైన పంపిణీ సంస్థల్లో ఒకటైన ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తుండటం విశేషం.
ఒక సినిమా కంటెంట్పై బలమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి ప్రముఖ సంస్థలు ముందుకు వస్తాయి. దీంతో 'కాగితం పడవలు' పై పరిశ్రమ వర్గాల్లోనూ, ప్రేక్షకుల్లోనూ మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ చిత్రానికి AIS.నౌఫల్ రాజామ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. రుద్రసాయి డీవోపీగా పని చేస్తున్నారు, జెస్విన్ ప్రభు ఎడిటర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎం.హిమ బిందు. త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
గన్ఫైర్ను తప్పించుకుని సురక్షితంగా భారత్కు చేరిన చమురు ట్యాంకర్
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. అయితే, అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు తగ్గలేదు.
సియా పాయింట్కు క్రేజ్.. పెరిగిన పర్యాటకులు.. ఉదయ్పూర్లో అలా గడిపారు..
పూణేలోని లోహగఢ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భర్త కేతన్ అగర్వాల్ను కొండపైనుంచి తోసివేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సియా గోయల్, చేతన్ చౌదిరిల ప్రయాణ చరిత్రపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు జరుపుతున్న దర్యాప్తులో, రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్కు వారు వెళ్లిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలోని ఒక సంపన్న వ్యాపారవేత్త కుమారుడైన కేతన్ అగర్వాల్, సియా గోయల్లకు ఫిబ్రవరిలో లాంఛనంగా నిశ్చితార్థం జరిగింది. కేతన్తో నిశ్చితార్థానికి కొన్ని వారాల ముందు, సియా, చేతన్ ఒక బృందంతో కలిసి ఉదయ్పూర్కు వెళ్లారు. వారు అక్కడ చాలా రోజులు కలిసి గడిపారు.
ప్రశ్న రావణ్కు చుక్కలు చూపిన జనసేన నేతలు - పోలీస్ వాహనంపై కోడిగుడ్లతో దాడి
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్పై జనసేన పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రావణ్ను కాకినాడ జిల్లా సర్వవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా జనసైనికులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో సర్పవరం పోలీస్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించి.. ప్రొటోకాల్ వాహనాలను అడ్డుకున్నారు. రావణ్ను తమకు అప్పగించాలని, లేదంటే చట్టపరంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. రావణ్ను తరలిస్తున్న వాహనంపై కోడి గుడ్లతో దాడి చేశారు.
విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన కారు.. కిటికీ అద్దాన్ని పగులకొట్టి డ్రైవర్..
రుతుపవనాలు బలపడటంతో భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లన్నీ జలమయం అవుతున్నాయి. తాజాగా నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలంలోని వీరన్నగుట్ట సమీపంలో గురువారం ఒక కారు అదుపు తప్పి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆ వాహనం పక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ పొలంలోకి బోల్తా పడింది. విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టిన ధాటికి విద్యుత్ తీగలు తెగి కారుపై పడ్డాయి. అయితే, డ్రైవర్ కారు కిటికీ అద్దాన్ని పగలగొట్టి సురక్షితంగా బయటపడగలిగారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న రెంజల్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.