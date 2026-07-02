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మూడు ముక్కలాట అయిపోయింది.. ఇపుడు మావిగన్ మొదలైంది : సీఎం చంద్రబాబు
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అధికారంలో ఉన్నపుడు మూడు ముక్కలాట ఆడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఇపుడు మావిగన్ పేరుతో సరికొత్త ఆటకు తెరలేపారని ఆయన ఆరోపించారు.
తిరుపతి జిల్లా ముక్కాలవారి పల్లెలో గురువారం వీబీ రామ్ జీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందులో కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తో కలిసి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రం నుంచి రూ.7,700 కోట్లు, రాష్ట్ర వాటా రూ.4 వేల కోట్లు కలిసి మొత్తం రూ.11 వేల కోట్ల పైనే ఈ పథకానికి ఖర్చు పెడుతున్నామన్నారు.
'ఈ పథకం కింద ఏ అభివృద్ధి పని అయినా చేసుకోవచ్చు. భూసార పరిరక్షణ, రహదారులు, డ్రైనేజీలు నిర్మించుకోవచ్చు. కొత్త ఆలోచనలు, విధానాలతో సమాజానికి మేలు చేసేలా కేంద్రం సంకల్పించింది. పనిని 100 రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచడం సంతోషించే విషయం. దొంగ లెక్కలు రాసుకోలేని విధంగా డిజిటల్ విధానం తీసుకొచ్చారు. పారదర్శకత కోసం రియల్టైమ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది' అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
'గాలేరు-నగరి కాల్వ కోడూరుకు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది. జలధార ద్వారా భూగర్భ జలాలను పెంచుకునేలా సంకల్పించాం. ఎంజీనరేగాలో కేంద్ర, రాష్ట్రాల వాటా 90-10గా ఉండేది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం వాటా 40శాతం ఉంది. గడిచిన ప్రభుత్వ హయాంలో నిధులన్నీ దారిమళ్లించారు. ఇప్పుడు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ నాయకత్వంలో గ్రామాల రూపురేఖలు మారుతాయి. ఒకే సారి గ్రామసభలు ఏర్పాటు చేసి గిన్నిస్ రికార్డు నెలకొల్పిన ఘనత పవన్ది. 2024 ఆగస్టు 23న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13,226 గ్రామాల్లో ఒకేసారి గ్రామసభలు నిర్వహించారు. వేల కి.మీ మేర సీసీ రోడ్లు, 40వేల గోకులాలు, 15,500 నీటి తొట్టెలు నిర్మించారు. కొండ ప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వేసిన ఘనత పవన్ కల్యాణ్ది' అని సీఎం ప్రశంసించారు.
'రాష్ట్రంలో గొడ్డలి పార్టీ ఉంది. దాంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది రోజుకో మాట మాట్లాడుతోంది. ఎన్నికలకు ముందు అసెంబ్లీ సాక్షిగా అమరావతి అన్నారు. గతంలో మూడుముక్కలాట (మూడు రాజధానులను ఉద్దేశించి) ఆడారు. ఎన్నికలు అయిపోయాక మావిగన్ అంటున్నారు. మన రాజధాని అమరావతే.. అది దేవతల రాజధాని. గోదావరి పుష్కరాల కంటే ముందే పోలవరం పూర్తి చేస్తాం. విశాఖకు రైల్వే జోన్ సాధించాం. ఉత్తరాంధ్రకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ వస్తోంది. రాయలసీమను రతనాల సీమగా మారుస్తాం' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
Rajinikanth :రజనీకాంత్ జైలర్ 2 నుంచి తాజా అప్ డేట్ ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తాజా చిత్రం 'జైలర్ 2'. జైలర్ కు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో సమకాలీన అంశాలు కూడా పొందుపర్చే దిశలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ విడుదల తేదీని ప్రకటించడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.