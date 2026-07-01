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MaViGun వైసిపిని ముంచేస్తుందా? అమరావతి ముందు నిలుస్తుందా?
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన మావిగన్ (MAVIGUN - Machilipatnam, Vijayawada, Guntur) ప్రకటన గతంలోనే విమర్శలకు గురైంది. దీని గురించి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది అని ఆ పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులే మిన్నకుండిపోయారు. ఈ నేపధ్యంలో మరోసారి మావిగన్ మా నినాదం, ఏపీ రాజధాని మావిగన్ అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక సరికొత్త చర్చకు తెరలేపారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి.
అమరావతికి ప్రత్యామ్నాయంగా మావిగన్ను తెరపైకి తెస్తూ, దీనినే తమ 2029 ఎన్నికల ప్రధాన అజెండాగా మార్చబోతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ తాజా పరిణామంపై వైసిపి నాయకుల అంతర్గత ఆలోచనలు, ఏపీ ప్రజలు, ఇతర పార్టీల స్పందన భిన్నంగా వుంది. ముఖ్యంగా వైసిపి నాయకులు ఏమనుకుంటున్నారు? అని చూస్తే.. వైసిపి శ్రేణులు, ముఖ్య నాయకులు ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ ప్రజా క్షేత్రంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్లు వాదిస్తున్నది ఏమిటంటే... మావిగన్ రాజధాని ఆర్థికంగా లాభదాయకం అనీ, అమరావతి నిర్మాణం కోసం వేల కోట్లు ఖర్చు చేయడం కంటే, ఇప్పటికే మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్న మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు(MAVIGUN) ప్రాంతాలను కలుపుతూ అభివృద్ధి చేయడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదని ప్రజలకు వివరించాలని భావిస్తున్నారు.
2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వంపై పోరాడటానికి ఇదొక బలమైన డెవలప్మెంట్ మోడల్గా ఉపయోగపడుతుందని వైసీపీ నేతలు నమ్ముతున్నారు. ఐతే కొంతమంది వైసిపి నేతల్లో తీవ్రమైన గుబులు పట్టుకున్నది. గతంలో వైసిపి "మూడు రాజధానుల" (విశాఖపట్నం, అమరావతి, కర్నూలు) నినాదాన్ని బలంగా వినిపించింది. అయితే ఇప్పుడు హఠాత్తుగా "మావిగన్" అనడం, విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ప్రతిపాదనపై స్పష్టత లేకపోవడంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమకు చెందిన కొందరు పార్టీ నేతల్లో అంతర్గతంగా కొంత సందిగ్ధత నెలకొన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఏపీ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు? వారి స్పందన ఎలా ఉంది? అని చూస్తే... ఏపీ ప్రజల ఆలోచనలు, ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణం భిన్న కోణాల్లో సాగుతోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర విభజనతో అభివృద్ధిలో వెనకబడి నానా అగచాట్లకు గురై, విభజన జరిగినా చెప్పుకునేందుకు రాజధాని లేక, రాజధాని స్థిరత్వాన్ని బలంగా కోరుకుంటున్నారు. గత ప్రభుత్వ పాలనలో రాజధాని మార్పుల వల్ల రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిందని సగటు ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పార్లమెంట్లో అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా గుర్తిస్తూ చట్టసవరణ చేసిన నేపథ్యంలో, మళ్లీ కొత్త ప్రతిపాదనలు రావడం వల్ల అయోమయం నెలకొంటుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కూటమి (TDP-JSP-BJP) మద్దతుదారులు వైసిపి తెరపైకి తెచ్చిన మావిగన్ గురించి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. గత 2024 ఎన్నికల్లోనే ప్రజలు మూడు రాజధానుల కాన్సెప్ట్ను తిరస్కరించి అమరావతికి స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని, వైసిపికి 11 సీట్లు రావడం దీనికి నిదర్శనమని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. జగన్ మాట మార్చడంపై వారు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ప్రతిపాదనను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. జగన్ మొదట అమరావతి అన్నారని, తర్వాత మూడు రాజధానులు అన్నారని, ఇప్పుడు "మావిగన్" అంటున్నారని.. అసలు ఆ మాటకి అర్థం ఏంటో కూడా ఎవరికీ తెలియడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు.
రాజధాని సెంటిమెంట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత సున్నితమైన అంశం కాబట్టి, వైసిపి ఈ "మావిగన్" నినాదంతో ప్రజలను ఎంతవరకు మెప్పించగలుగుతుందనేది రాబోయే రోజుల్లో వారి పాదయాత్రలు, ప్రజా ఉద్యమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కొత్త ప్రతిపాదన మావిగన్ వైసిపిని రాబోయే ఎన్నికల్లో పూర్తిగా ముంచేస్తుందా లేదంటే మేలు చేస్తుందా అనేది చూడాల్సి వుంది.
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Mupapa: ఆయుష్మాన్ ఖురానా చిత్రం ముపాపా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ స్టార్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్, పోషమ్ పా పిక్చర్స్ బ్యానర్స్పై రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ముపాపా’. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సిఇఒ అక్షయ్ విదాని ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఇండియన్ మూవీస్లో ప్రముఖ షో రన్నర్, డైరెక్టర్ సమీర్ సక్సేనా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈయన నిర్మించిన గత చిత్రం సయారా హయ్యస్ట్ గ్రాసర్ సాధించిన రొమాంటిక్ మూవీగా ఇండియన్ సినిమాలో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముపాపా చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 19న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ తెలియజేశారు.
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