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గోవా గవర్నర్గా అశోక్ గజపతి రాజు
విజయనగరంలోని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యాలయానికి సంబంధించి గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడంతో, ఆ పార్టీ కార్యాలయాల భూ కేటాయింపుల వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. జిల్లా కార్యాలయం నిర్మించిన భూమి వాస్తవానికి తన కుటుంబానికి చెందినదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
YCP Occupied Goa Governor Land
విజయనగరం పర్యటనలో భాగంగా మీడియాతో మాట్లాడిన అశోక్ గజపతి రాజు, ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని ప్రభుత్వ భూమిగా చూపించి, ఆ తర్వాత దానిని వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా కార్యాలయ నిర్మాణానికి వినియోగించారని ఆరోపించారు. అసలు యజమానులకు తెలియకుండా ఇలాంటి మార్పు ఎలా సాధ్యమవుతుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
తాను దాదాపు ఏడాది క్రితమే జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశానని, కొన్ని నెలల తర్వాత దానిపై మళ్లీ ఆరా తీశానని అశోక్ గజపతి రాజు చెప్పారు. అయితే, అధికారుల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సరైన స్పందన లేకపోవడం పట్ల ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో చట్టాలను ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేశారో ఇలాంటి చర్యలు తెలియజేస్తున్నాయని గజపతి రాజు వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో, ఇలాంటి పద్ధతులు ఎప్పటికీ కొనసాగవని హెచ్చరించిన ఆయన, వాస్తవమైన ఫిర్యాదులపై యంత్రాంగం తప్పక చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు.
గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంపై వచ్చిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిని చేపట్టే ముందే తాను టీడీపీకి రాజీనామా చేశానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గవర్నర్ క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాల్సిందే అయినప్పటికీ, తన కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశాలపై మాట్లాడకుండా అది అడ్డుకోదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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