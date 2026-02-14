శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (14:04 IST)

AP Budget: రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదు.. పయ్యావుల కేశవ్

Payyavula Keshav
రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. బడ్జెట్‌లో ఈ ప్రాంతానికి రూ. 30,000 కోట్ల ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ను సమర్పిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూక్ష్మ నీటిపారుదల ప్రాముఖ్యతను మొదట అర్థం చేసుకున్నారని, 1990లలో ఈ భావనను భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారని పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు.
 
రాయలసీమ ప్రాంతంలోని రైతుల జీవితాలను ప్రపంచ ఉద్యానవన కేంద్రంగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రాయలసీమ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలో 2030 నాటికి ఉద్యానవన విస్తీర్ణాన్ని 8.41 లక్షల హెక్టార్ల నుండి 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు విస్తరించడం, నీటిపారుదల, సూక్ష్మ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటిని అందించడం, ప్రపంచ మార్కెట్లకు ప్రాప్యతను కల్పించడానికి రహదారి కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడం వంటివి ఉన్నాయి. 
 
అనంతపురం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, శ్రీ సత్య సాయి, తిరుపతి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లోని 303 మండలాల్లో 200 కి పైగా క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. 
 
ఇది అధిక ఉత్పాదకత, మెరుగైన ధరల సాక్షాత్కారంతో లక్షలాది మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర రంగాలలో దాదాపు తొమ్మిది లక్షల ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. దర్శకుడు డా. శైలేష్ కొలను, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నాగవంశీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి ‘ఏమో ఏమో ఇది’ అనే అందమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా టైటిల్ తో పాటు గ్లింప్స్ ను ఆవిష్కరించారు.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో వరుస ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుండి వెబ్ డ్రామా వరకు, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్రల నుండి కీలక పాత్రల వరకు, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆమెకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన రాగిణి 3లో తమన్నా నటించనుంది. ఈ చిత్రం 2011లో రాగిణి ఎంఎంఎస్‌తో ప్రారంభమై 2014లో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రాగిణి ఎంఎంఎస్‌2తో కొనసాగిన ప్రసిద్ధ హర్రర్ ఫ్రాంచైజీలో తదుపరి చాప్టర్‌ తెరకెక్కుతోంది.

Sita Payanam Review: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చేసిన సీతా పయనం రియల్ రివ్యూ

Sita Payanam Review: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చేసిన సీతా పయనం రియల్ రివ్యూసీత (ఐశ్వర్య అర్జున్) కు తల్లిలేని లోటును తెలీకుండా తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్య రాజ్) పెంచుతాడు. సీతకు తండ్రే ప్రపంచం. యుక్తవయస్సు వచ్చాక పెండ్లి చేసి బాధ్యత తీర్చుకోవాలనుకుంటే సీత ఏదో కారణంతో వాయిదా వేస్తుంది. ఓరోజు పని మీద సీత వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు కారులో వెళుతుంది. ఆ ప్రయాణంలో అభి (నిరంజన్) పరిచయం అవుతాడు. అంతేకాకుండా ఈ జర్నీలో గిరి (అర్జున్ సర్జా), బసవన్న (ధృవ్ సర్జా) పాత్రలు ఎంట్రీ ఇస్తాయి. దానితో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. అవి ఏమిటి? ఎందుకు జరిగాయి? పెండ్లి అంటేనే మాటమార్చే సీత చివరికి ఏమి చేసింది? అనేది మిగిలిన కథ.

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వాలెంటైన్స్ డే అంటేనే రోజా పువ్వే గుర్తుకువస్తుంది. ఎరుపు రంగు గులాబీలు ప్రేమికులకు విలువైన కానుకగా మారిపోయింది. ప్రేమికుల దినోత్సవంతో దాని అనుబంధం చాలా కాలంగా ఉంది. గులాబీ, ప్రేమికుల దినోత్సవం శాశ్వత కలయిక. వాలెంటైన్స్ డే మూలం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే ఉంది. అనేక ఇతిహాసాలు నిజమైన మూలం అని చెబుతున్నాయి. అలాంటి ఒక కథ ఈ పండుగ మూలాన్ని పురాతన రోమ్‌లో గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, లూపెర్కాలియా పండుగ. ఆ సమయంలో రోమన్ చర్చి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జంటలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నందుకు ఒక పురాణగాథగా పరిగణించబడే సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం ఈ రోజును ఒక విందుగా జరుపుకున్నారు. ఆ రోజు త్వరలోనే ప్రేమికుల రోజుగా మారడం ప్రారంభమైంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.
