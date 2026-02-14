AP Budget: రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదు.. పయ్యావుల కేశవ్
రాయలసీమ ఇకపై కరువుతో అల్లాడదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. బడ్జెట్లో ఈ ప్రాంతానికి రూ. 30,000 కోట్ల ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ను సమర్పిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూక్ష్మ నీటిపారుదల ప్రాముఖ్యతను మొదట అర్థం చేసుకున్నారని, 1990లలో ఈ భావనను భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారని పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు.
రాయలసీమ ప్రాంతంలోని రైతుల జీవితాలను ప్రపంచ ఉద్యానవన కేంద్రంగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రాయలసీమ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలో 2030 నాటికి ఉద్యానవన విస్తీర్ణాన్ని 8.41 లక్షల హెక్టార్ల నుండి 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు విస్తరించడం, నీటిపారుదల, సూక్ష్మ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటిని అందించడం, ప్రపంచ మార్కెట్లకు ప్రాప్యతను కల్పించడానికి రహదారి కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడం వంటివి ఉన్నాయి.
అనంతపురం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, శ్రీ సత్య సాయి, తిరుపతి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లోని 303 మండలాల్లో 200 కి పైగా క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.
ఇది అధిక ఉత్పాదకత, మెరుగైన ధరల సాక్షాత్కారంతో లక్షలాది మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర రంగాలలో దాదాపు తొమ్మిది లక్షల ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.