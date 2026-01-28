AP Budget On February 14: రాష్ట్ర బడ్జెట్పై కీలక నిర్ణయం.. ఫిబ్రవరి 11న ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ రాష్ట్ర బడ్జెట్పై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బుధవారం జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఆమోదించిన తీర్మానం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 11న అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం 10 గంటలకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 12న, గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సభ్యులు లాంఛనప్రాయ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతారు. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఫిబ్రవరి 14న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారు. అదే రోజు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తమ సంబంధిత బడ్జెట్లను ప్రవేశపెడతారు.
ఈ బడ్జెట్లో మౌలిక సదుపాయాలు, అమరావతి రాజధాని ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మద్దతుపై గట్టి దృష్టి సారించి, మూలధన వ్యయాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. పోలవరం-నల్లమల సాగర్ అనుసంధానం వంటి ప్రధాన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపుకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
పట్టణాభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా విశాఖ ఆర్థిక ప్రాంతానికి ప్రాధాన్యత లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక, పారిశ్రామిక, ఇంధన రంగాలతో సహా కీలక రంగాలలో లక్షిత విధానపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మరియు ఐటీ అండ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి లోకేష్ గతంలో ప్రారంభించిన సంక్షేమ పథకాలు, ముఖ్యంగా రైతులు, పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ఉద్దేశించినవి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం కింద పెండింగ్లో ఉన్న కేంద్ర సహాయాన్ని కూడా రాష్ట్రం కోరనుంది. ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ తర్వాత రాష్ట్ర బడ్జెట్ వస్తున్నందున, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలను జాతీయ కేటాయింపులకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉంది.