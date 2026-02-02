కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?
ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా అంతగా ఆదరణ ఉండేది కాదు. కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా రీమేక్లు అని, తక్కువ బడ్జెట్తో తీస్తారని చాలా మంది నమ్మేవారు. ఆ అభిప్రాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అయితే, కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలు ఆ ఇమేజ్ను పూర్తిగా చెరిపేశాయి. బలమైన కథాంశం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో భారీ స్థాయిలో, అధిక బడ్జెట్తో సినిమాలు నిర్మించగలమని ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయి.
ఈ పరివర్తన తర్వాత, కన్నడ సినిమాలో భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టులు సాధారణం కావడం ప్రారంభించాయి. హీరోల పారితోషికాలు కూడా పెరిగాయి. యష్, రిషబ్ శెట్టి వంటి నటులు కొత్త తరం సూపర్స్టార్లుగా ఎదిగారు. వారి మార్కెట్ విలువ అంచనాలకు మించి పెరిగింది.
కేజీఎఫ్ తర్వాత యష్ కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది. కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 కోసం అతను దాదాపు రూ. 50 కోట్లు, టాక్సిక్ సినిమా కోసం సుమారు రూ.75 కోట్లు తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు, రిషబ్ శెట్టి కూడా అదే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న 'జై హనుమాన్' సినిమా కోసం అతను దాదాపు రూ. 80 కోట్లు డిమాండ్ చేసినట్లు ఇండస్ట్రీలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
అదే సమయంలో, మరో టాలీవుడ్ బ్యానర్ అశ్విన్ గంగరాజు దర్శకత్వంలో రిషబ్తో ఒక సినిమా నిర్మిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం కూడా రిషబ్ అదే పారితోషికం అడిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కాంతార తర్వాత, రిషబ్ శెట్టికి పాన్ ఇండియా గుర్తింపు లభించింది.
ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ అయిన 'కాంతార చాప్టర్ 1' విడుదల కాకముందే దాదాపు రూ. 300 కోట్ల వ్యాపారం చేసిందని చెబుతున్నారు. ఈ భారీ స్పందన రిషబ్ శెట్టి మార్కెట్ విలువను నేరుగా రెట్టింపు చేసింది. కాంతార తర్వాత రిషబ్ శెట్టి తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా బలమైన అభిమాన గణం సంపాదించుకున్నాడు. అతని సినిమాలు మంచి వసూళ్లతో ప్రారంభమవుతున్నాయి.
ఇది తెలుగు నిర్మాతలను అతని పారితోషిక డిమాండ్లను తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉండేలా చేస్తోంది. 'జై హనుమాన్' బడ్జెట్ రూ. 200 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అతని ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా అధిక బడ్జెట్ చిత్రాలే. వీటిలో, 'జై హనుమాన్' సినిమానే ముందుగా సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
ఈ సినిమాలలో ఒక్కటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచినా, రిషబ్ శెట్టి త్వరలోనే రూ. 100 కోట్ల పారితోషికం క్లబ్లో చేరవచ్చు. అదే జరిగితే, రూ. 100 కోట్లు పారితోషికం అందుకున్న మొదటి కన్నడ నటుడిగా అతను చరిత్ర సృష్టిస్తాడు. ఇది కన్నడ సినిమాకు ఒక పెద్ద మైలురాయి అవుతుంది.
రిషబ్ టాలీవుడ్లోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా మంది స్టార్ హీరోలకు నిద్ర పట్టకపోవచ్చు. అతని బలమైన నటన నైపుణ్యాలు, పాన్ ఇండియా సామర్థ్యం ఉన్న నిజమైన నటుడిగా ఎదిగేలా చేసింది. ఇది చాలా మంది టాలీవుడ్ స్టార్లలో లేదు. ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఒక కన్నడ హీరో పెద్ద ప్రాజెక్టులను దక్కించుకుని, రూ. 100 కోట్లు పారితోషికం తీసుకోవడం చాలా మంది టాలీవుడ్ స్టార్లకు నచ్చకపోవచ్చునని సినీ పండితులు అంటున్నారు.