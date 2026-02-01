తెలుగు ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు. ఆయన శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని కుషాయిగూడ పరిధిలోని ప్రథమపురి కాలనీలోని ఆయన నివాసంలో శనివారం రాత్రి గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. నెల రోజుల క్రితం కూడా ఆయన తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చింది.
తెలుగులో దాదాపు 350కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన రఘునాథ రెడ్డి... కలిసుందాం రా, ఒసేయ్ రాములమ్మ, ఒరేయ్ రిక్షా, చీమల దండు, ఇంద్ర, డాన్, తమ్ముడు, రాయలసీమ రామన్న చౌదరి, సీమ సింహం, మల్లీశ్వరి, సంక్రాంతి, శ్రీరామ రాజ్యం ఇలా పలు సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు. శోభన్ బాబు నటించిన 'సర్పయాగం' చిత్రంతో ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా అడుగుపెట్టిన ఆయన.. చివరిగా 2018లో 'సుబ్రహ్మణ్య పురం' సినిమాలో నటించారు. ఆ తర్వాత అనారోగ్యం కారణంగా సినిమాల్లో నటించడం మానేశారు.