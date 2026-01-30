సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలి : సీఎం చంద్రబాబు
ప్రతి ఒక్కరూ తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో మాతా శిక్ష సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ భవన నిర్మాణానికి పూర్వ విద్యార్థులు రూ.100 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు.
ఇందులో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, 'ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గితేనే సమాజం బాగుంటుందన్నారు. మనం మాత్రమే కాదు.. సమాజం కూడా బాగుండాలనేది మన సంస్కృతి. అనేక సేవా కార్యక్రమాలకు ముందుకొచ్చి భారీగా విరాళాలు అందిస్తున్నారు. రూ.100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. చైతన్యం పెరిగింది. సేవా కార్యక్రమాలకు చాలా మంది ముందుకొస్తున్నారు.
చదువు అనేది గేమ్ఛేంజర్.. సరైన సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. భారత రత్నకు మారుపేరుగా మాజీ రాష్ట్రపతి కలాం నిలిచారు. సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టినా.. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలి. పీ4 కార్యక్రమానికి ముందుకురావాలి' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా, ఎమ్మెల్యేలు నజీర్ అహ్మద్, గళ్లా మాధవి, తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్, బూర్ల రామాంజనేయులు ఉన్నారు.