మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. రికార్డు చేసిపెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది..
మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. నా మాటలు రికార్డు చేసి పెట్టుకో. రేపు పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది అంటూ ఓ వ్యక్తి తన భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి తాను చేసినట్టుగానే కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, మీ అక్కను చంపేశా... ఘజియాబాద్ ఆస్పత్రిలో ఉంది, వచ్చి చూసుకో అంటూ చెప్పాడు.
దేశ రాజధాని నగర పోలీస్ విభాగంలో స్వాట్ కమాండోగా పని చేస్తున్న కాజల్ చౌదరి (27)ని ఆమె భర్త అంకుర్ డంబెల్తో కొట్టి చంపేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసులో సరికొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతురాలి సోదరుడు నిఖిల్ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ హత్యకు సంబంధించిన పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.
హత్యకు ముందు నా సోదరి కాల్ చేసి తన భర్త వేధిస్తున్నట్టు చెప్పింది. అదేసమయంలో అక్కడే ఉన్న అంకుర్ ఆమె నుంచి ఫోన్ లాక్కొని రికార్డు చేసి పెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా పనికివస్తాయి. మీ అక్కను చంపుతున్నా అని బెదిరించాడు. ఆ సమయంలో అతడిని ఎంత సముదాయించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ నా మాటలు వినలేదు.
కొంత సేపటి తర్వాత అంకుర్ కాల్ చేసి, కాజల్ చనిపోయిందని, ఘజియాబాద్ ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసుకొమ్మని చెప్పాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి ఆస్పత్రికి వెళ్ళగా గర్భిణి అయిన నా సోదరి మృతి చెందివుంది అని నిఖిల్ బోరున విలపిస్తూ చెప్పాడు. 2023లో అంకుర్తో కాజల్ వివాహం అయిన సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో కట్నం ఇచ్చామని, అయినా అత్తింటివారు అదనపు కట్నం కోసం తన కుమార్తెను వేధించేవారని మృతురాలి తల్లి ఆరోపించింది.