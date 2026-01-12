జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీ సీఎం శుభాకాంక్షలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భం స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాల నుండి తన బలాన్ని పొందుతుందని ఆయన అన్నారు.
వివేకానందుని బోధనలు ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, సేవా స్ఫూర్తిని నిరంతరం ప్రేరేపిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ దార్శనిక నాయకుడు యువతపై అపారమైన నమ్మకం ఉంచి, వారు వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం, జ్ఞాన సముపార్జన మరియు మానవత్వానికి సేవ చేయాలనే నిబద్ధతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు.
ఎక్స్లో చేసిన ఒక పోస్ట్లో, జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా యువతకు శుభాకాంక్షలు. మీరే మన దేశానికి గొప్ప బలం" అని చంద్రబాబు అన్నారు. యువత క్రమశిక్షణ, ఐక్యత, సామాజిక సామరస్యాన్ని పాటిస్తూ వివేకానంద స్వామి చూపిన మార్గంలో నడుస్తారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ అభివృద్ధికి యువత తమ వంతు సహకారం అందించాలని కూడా నాయుడు పిలుపునిచ్చారు.