ఇస్రోకు ఎదురుదెబ్బ.. పీఎస్ఎల్వీ C62/EOS-N1 ప్రయోగం విఫలం
ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఇస్రో) సోమవారం నాడు ఒక ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొంది. దాని పీఎస్ఎల్వీ C62/EOS-N1 మిషన్ నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి చేరుకోవడంలో విఫలమైంది. ఇది ప్రయోగంలో పాలుపంచుకున్న శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇంజనీర్లను నిరాశపరిచింది.
పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ (పీఎస్ఎల్వీ) శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుండి ఉదయం 10:18:30 గంటలకు ఎటువంటి లోపం లేకుండా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. రాకెట్ సజావుగా ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లడంతో మిషన్ కంట్రోల్ రూమ్లో, ప్రజల వీక్షణ గ్యాలరీలోని ప్రేక్షకుల నుండి చప్పట్లు మారుమోగాయి. అయితే, ఈ మిషన్ విమాన ప్రయాణం చివరి దశలో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంది.
రాకెట్ మూడవ దశ ముగిసే వరకు సాధారణంగా పనిచేసింది. ఆ తర్వాత ఉద్దేశించిన విమాన మార్గం నుండి విచలనం కనిపించిందని ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ వి. నారాయణన్ అన్నారు. ఈ అసాధారణ పరిస్థితికి కారణాన్ని గుర్తించడానికి విమాన ప్రయాణ డేటాపై వివరణాత్మక విశ్లేషణ జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు.
1993లో తొలి ప్రయోగం జరిగినప్పటి నుండి పీఎస్ఎల్వీ సుదీర్ఘ కార్యాచరణ చరిత్రలో ఇది నాల్గవ వైఫల్యం. 1993లో జరిగిన తొలి పీఎస్ఎల్వీ మిషన్ కూడా విఫలమైంది.