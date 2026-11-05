ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తుడుచుపెట్టుకుని పోయిన కాంగ్రెస్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒక కీలక దశ ముగిసింది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎన్డీయే కూటమికి భారీ విజయాన్ని అందించాయి. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన అంశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఆ పార్టీ ఎక్కడా కనిపించనే లేదు.
కనీసం ఒక్క మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను గెలుచుకునే లేదా మేయర్ పదవిని దక్కించుకునే స్థితిలో కూడా కాంగ్రెస్ లేదు. నిజానికి, ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీలో ఉన్న మెజారిటీ స్థానాలకు ఆ పార్టీ కనీసం అభ్యర్థులను కూడా నిలపలేకపోయింది.
దశాబ్దాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బలమైన శక్తిగా ఉన్న కాంగ్రెస్, ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తన పట్టును పూర్తిగా కోల్పోయింది. పార్టీలోని మెజారిటీ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు వైఎస్సార్సీపీ వైపు వెళ్లిపోయారనేది వాస్తవమే అయినప్పటికీ, అది మాత్రమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి పూర్తి కారణం కాదు.
ఎన్నికల్లో కనీసం పోరాటపటిమను ప్రదర్శించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు షర్మిలపై ఉంది. కానీ అది జరగలేదు. షర్మిలను ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోకి తీసుకురావడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమే, ఆమెలో పోరాట పటిమ లోపించడం వల్ల విఫలమైంది.
ఈ నెలలో జరగనున్న తన కుమార్తె వివాహ కార్యక్రమాలతో షర్మిల బిజీగా ఉన్నారనేది నిజమే, కానీ రాజకీయాల్లో ఇది ఒక సాకుగా చెల్లదు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఈ ఘోర వైఫల్యానికి, ఢిల్లీ స్థాయిలో ఉన్న పార్టీ నాయకత్వం కూడా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.