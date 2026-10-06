100 కోట్ల చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించిన ఏపీఎస్సార్టీసీ స్త్రీ శక్తి పథకం
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కల్పించే ఏపీఎస్సార్టీసీ స్త్రీ శక్తి పథకం, 100 కోట్లకు పైగా ప్రయాణాలను సులభతరం చేయడం, మహిళలకు సుమారు రూ.3,500 మేర ప్రయాణ ఖర్చులను ఆదా చేయడం వంటి కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది.
ఆగస్టు 15,2025న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించిన ఈ స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా రోజుకు సగటున 24 లక్షల మంది మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారని ఏపీఎస్సార్టీసీ మంగళవారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అక్టోబర్ 5, 2026 నాటికి, స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళలు చేసిన ఉచిత ప్రయాణాల సంఖ్య 100 కోట్ల చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించింది. ప్రస్తుతం, ఈ పథకం ద్వారా ప్రతిరోజూ సగటున సుమారు 24 లక్షల మంది మహిళా ప్రయాణికులు ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
ప్రయాణ ఖర్చులు ఆదా కావడం వల్ల మహిళలు, వారి కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం తగ్గడమే కాకుండా, ఉపాధి, విద్య, వైద్య అవసరాలు, స్వయం ఉపాధి, మార్కెట్ సంబంధిత కార్యకలాపాలు, ఇతర దైనందిన అవసరాల కోసం ప్రయాణించడం వారికి సులభతరం అయిందని ఆ పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది.