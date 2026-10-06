అక్టోబర్ 12 నుండి 21 వరకు ఏపీ పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు అక్టోబర్ 12 నుండి 21 వరకు దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన విద్యా సంవత్సరం క్యాలెండర్ ప్రకారం, అధికారిక దసరా సెలవులు 10 రోజుల పాటు ఉంటాయి. అయితే, అక్టోబర్ 10న రెండో శనివారం, ఆ తర్వాతి రోజు అక్టోబర్ 11న ఆదివారం రావడంతో, విద్యార్థులకు అక్టోబర్ 10 నుండే సెలవులు లభిస్తాయి.
దసరా సెలవులకు ముందుగానే వారాంతపు సెలవులు (వీకెండ్ హాలిడేస్) రావడం వల్ల, పాఠశాలలు అక్టోబర్ 10 నుండి 21 వరకు వరుసగా మూసివేయబడతాయి. దసరా సెలవుల అనంతరం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాలలు అక్టోబర్ 22న తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.