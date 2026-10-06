Tribal Girls: వరంగల్ జిల్లాలో అపహరణకు గిరిజన బాలికలు
వరంగల్ జిల్లా, ఖానాపూర్ మండలం, మంగళవారిపేటలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు గిరిజన బాలికలు అపహరణకు గురయ్యారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో అదృశ్యమయ్యారు. బాలికలను అపహరించారని, తీవ్రమైన మానసిక క్షోభకు గురైన తర్వాత వారు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారని బీఆర్ఎస్ మాజీ సర్పంచ్ భుక్య పద్మావతి వెంకన్న ఆరోపించారు. వారు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని ఆమె తెలిపారు.
పాఠశాల యాజమాన్యం, విద్యాధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఆరోపిస్తూ, ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పద్మావతి డిమాండ్ చేశారు. బాలికలకు వైద్య చికిత్స అందించాలని, వారి కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని ఆమె ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మంజుల మాట్లాడుతూ, ఆ ఇద్దరు విద్యార్థినులు శనివారం పాఠశాలకు హాజరై, అదే రోజు సాయంత్రం వెళ్లిపోయారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత వారి ఆచూకీ గురించి తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని మంజుల చెప్పారు. బాలికలు తిరిగి రాకపోవడంతో పాఠశాల వారు వారి తల్లులకు సమాచారం అందించారని, ఇద్దరు విద్యార్థినులు తమ తండ్రులను కోల్పోయారని ఆమె తెలిపారు.
బాలికల అదృశ్యం, అపహరణ ఆరోపణలకు సంబంధించిన పరిస్థితులపై పోలీసులు, సంబంధిత అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ బాలికలు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినట్లు కూడా ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వారి గుర్తింపు వివరాలను వెల్లడించలేదు.