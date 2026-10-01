  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. School Bus Overturns in Eluru; 30 Students Injured, 1 Killed
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (14:21 IST)

ఏలూరులో స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. 30మంది విద్యార్థులకు గాయాలు, ఒకరు మృతి

School Bus Overturns in Eluru
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (14:21 IST)
google-news
School Bus Overturns in Eluru
ఏలూరు జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఏలూరు జిల్లా అగిరిపల్లి మండలం వడ్లమాను సమీపంలో ఒక మోటార్‌సైకిల్‌ను ఢీకొట్టిన తర్వాత పాఠశాల బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 30 మంది విద్యార్థులు గాయపడగా, ఒకరు మరణించారు. 
 
అగిరిపల్లి నుండి నూజివీడుకు వెళ్తున్న ఆ బస్సు డ్రైవర్ ఒక ఆటోరిక్షాను ఓవర్‌టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత బస్సు రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి, సమీపంలోని కాలువలో పడి బోల్తా పడింది. మోటార్ సైకిల్‌పై ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారు. వారిలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. 
 
బస్సు బోల్తా పడిన వెంటనే, స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విద్యార్థులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. గాయపడిన 30 మంది పిల్లలను చికిత్స కోసం వెంటనే నూజివీడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, తీవ్రంగా గాయపడిన మోటార్ సైకిల్ రైడర్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడి మృతదేహాన్ని కూడా పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
భారత పైలెట్ సాహసంతో మరో 9/11 తరహా పెను ప్రమాదం తప్పింది : నెతన్యాహు

Ranabali Lunch : రణబాలి లంచ్ మీట్ - త్వరలో ట్రైలర్ తో ముందుకు వస్తున్నాం

Ranabali Lunch : రణబాలి లంచ్ మీట్ - త్వరలో ట్రైలర్ తో ముందుకు వస్తున్నాంరణాబాలి మాసానికి స్వాగతం అంటూ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక, దర్శకుడు రాహుల్ కుటుంబం కలిసి సెట్లో లంచ్ మీట్ సందర్భంగా ఫొటోను షేర్ చేశారు. అందులో రాగి సంకటి, రొట్టెలు, కూరలతో భోజనం చేస్తూ సినిమాగురించి త్వరలో అందరం కలుద్దాం అంటూ వివరించారు. ఈ చిత్రం వివిధ భాషలకు చెందిన వారితో చిత్రీకరణ జరిపింది, ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ ముందుకు రానున్నాయి.

Nagarjuna: నాగార్జున, మణిరత్నం... గీతాంజలి 4Kలో గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌ కు సిద్ధం

Nagarjuna: నాగార్జున, మణిరత్నం... గీతాంజలి 4Kలో గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌ కు సిద్ధంకొన్ని సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలై ఎన్నేళ్లు గడిచినా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేస్తుంటాయి. అలాంటి ఎవర్‌గ్రీన్ క్లాసిక్స్‌లో కింగ్ నాగార్జున ‘గీతాంజలి’ ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ లవ్‌ఫుల్ క్లాసిక్ మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. నవంబర్ 13న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4K వెర్షన్‌లో ‘గీతాంజలి’ గ్రాండ్‌గా రీ-రిలీజ్ కానుంది.

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించిన కుకూన్స్ సినిమా పోస్టర్

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించిన కుకూన్స్ సినిమా పోస్టర్జగన్ జోగిరాజ్, సాగర్ కిరణ్, వికాస్ చైతన్య, సంగన డుగ్గు, సురభి దీప్తి, దీప్తి పద్మనిమ్మనగోటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "కుకూన్స్". ఈ చిత్రాన్ని న్యూ వేవ్ పిక్చర్స్, ఎం.ఆర్ట్స్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై సుఖేష్ పొట్ల, మమత రెడ్డి కాసం, మహేశ్ గౌరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మహేశ్ గౌరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు . యూత్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కు నచ్చే మంచి ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ రోజు "కుకూన్స్" చిత్ర పోస్టర్ ను బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి రిలీజ్ చేశారు.

ఒకే సూర్యుడు.. ఒకే చంద్రుడు... ఒకే సూపర్ స్టార్ : సౌందర్య రజనీకాంత్

ఒకే సూర్యుడు.. ఒకే చంద్రుడు... ఒకే సూపర్ స్టార్ : సౌందర్య రజనీకాంత్తన తండ్రి రజనీకాంత్‌పై ఆయన కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఒకే సూర్యుడు.. ఒకే చంద్రుడు... ఒకే సూపర్ స్టార్ అంటూ కితాబిచ్చారు. పైగా, తన తండ్రి స్వీయచరిత్ర రాస్తున్నారని దాన్ని రామాయణం, మహాభారతంలా తాను భావిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.

అల్లు రామలింగయ్య జయంతి సందర్భంగా ICONZAకు శ్రీకారం చుట్టిన అల్లు అర్జున్

అల్లు రామలింగయ్య జయంతి సందర్భంగా ICONZAకు శ్రీకారం చుట్టిన అల్లు అర్జున్స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన సృజనాత్మక ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేశారు. తన తాత, ప్రముఖ నటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారి జయంతి సందర్భంగా ‘ICONZA’ పేరుతో తన కొత్త క్రియేటివ్ ఆఫీస్ స్పేస్‌ను ప్రారంభించారు. స‌రికొత్త ఆలోచనలు, అద్భుత‌మైన సృజ‌న‌, ప‌ర‌స్పర స‌హ‌కారానికి, సంయుక్త కార్యాచ‌ర‌ణ‌కు వేదికగా ‘ICONZA’ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ నూతన ప్రయాణాన్ని పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ప్రారంభించారు. అత్యంత ప్ర‌త్యేక‌మైన ఈ సందర్భాన్ని కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో మొద‌లుపెట్టిన‌ట్టు ఐకాన్ స్టార్ గ్లింప్స్ షేర్ చేసి తెలిపారు.