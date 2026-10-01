ఏలూరులో స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. 30మంది విద్యార్థులకు గాయాలు, ఒకరు మృతి
ఏలూరు జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఏలూరు జిల్లా అగిరిపల్లి మండలం వడ్లమాను సమీపంలో ఒక మోటార్సైకిల్ను ఢీకొట్టిన తర్వాత పాఠశాల బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 30 మంది విద్యార్థులు గాయపడగా, ఒకరు మరణించారు.
School Bus Overturns in Eluru
అగిరిపల్లి నుండి నూజివీడుకు వెళ్తున్న ఆ బస్సు డ్రైవర్ ఒక ఆటోరిక్షాను ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత బస్సు రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి, సమీపంలోని కాలువలో పడి బోల్తా పడింది. మోటార్ సైకిల్పై ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారు. వారిలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.
బస్సు బోల్తా పడిన వెంటనే, స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విద్యార్థులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. గాయపడిన 30 మంది పిల్లలను చికిత్స కోసం వెంటనే నూజివీడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, తీవ్రంగా గాయపడిన మోటార్ సైకిల్ రైడర్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడి మృతదేహాన్ని కూడా పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.