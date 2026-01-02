Manja Leaves: చైనీస్ మాంజా.. ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక విద్యార్థితో నలుగురి మెడకు తీవ్ర గాయాలు
నిషేధిత సింథటిక్ చైనీస్ మాంజా గత ఏడు రోజుల్లో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక విద్యార్థితో సహా నలుగురు మోటార్ సైకిల్ నడుపుతున్న వారికి మెడకు తీవ్ర గాయాలు చేసింది. డిసెంబర్ 30న వెలుగుచూసిన తాజా ఘటనలో, 29 ఏళ్ల టి. అశోక్ సైదాబాద్లోని ఒక థియేటర్ పక్కగా వెళ్తున్నప్పుడు గాజు పూత పూసిన నైలాన్ దారం వల్ల గాయపడ్డాడు. అతను రోడ్డుపై తీవ్రంగా రక్తస్రావంతో పడి ఉండగా, ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఎం. క్రాంతి అతడిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
డిసెంబర్ 29న, షంషీర్గంజ్లో ఫుడ్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిన మహ్మద్ జమీల్కు ఈ ప్రాణాంతక దారం దాదాపు ప్రాణాంతకంగా మారింది. ఆ పదునైన దారం అతని మెడకు చుట్టుకుని తీవ్రమైన గాయాన్ని కలిగించింది. జమీల్ను హుటాహుటిన ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అక్కడ గాయాన్ని మూయడానికి అతనికి 22 కుట్లు వేయాల్సి వచ్చింది. డిసెంబర్ 26న, బీటెక్ విద్యార్థి అయిన జశ్వంత్ రెడ్డి కీసర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తన బైక్పై ప్రయాణిస్తుండగా మెడకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అతను ప్రస్తుతం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు.
లాంగర్ హౌస్ ట్రాఫిక్ స్టేషన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ శివరాజ్, డిసెంబర్ 25న తిలక్నగర్-నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు సింథటిక్ మాంజా దారం అతని మెడకు చిక్కుకోవడంతో గాయపడ్డాడు.
మనుషులకు, పక్షులకు ప్రాణాంతకమైన స్వభావం కారణంగా సింథటిక్ మాంజా అమ్మకం, వాడకంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, గాలిపటాల ప్రియులు ఈ ప్రాణాంతకమైన దారాన్ని ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తున్నారు. ఫ్లైఓవర్లు, బహిరంగ రహదారులపై ప్రయాణించేటప్పుడు, ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు.