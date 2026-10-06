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  4. Donald Trump Says Iran Responsible for Flydubai Attack
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (12:42 IST)

Donald Trump: ఉగ్రవాద దాడికి ఇరాన్ బాధ్యత వహించింది.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

donald trump
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:42 IST)
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ఫ్లై-దుబాయ్ ఎయిర్‌లైన్స్‌పై ఇటీవల విఫలమైన ఉగ్రవాద దాడికి ఇరాన్ బాధ్యత వహించిందని తాను వ్యక్తిగతంగా నమ్ముతున్నానని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అయితే, నిందితుడికి ఇరాన్‌తో గానీ లేదా మరో విదేశీ సంస్థతో గానీ సంబంధం ఉందని దర్యాప్తు అధికారులు ఇంకా ఎలాంటి నిర్ధారణకు రాలేదని ఆయన తెలిపారు. 
 
"అవును. నేను వ్యక్తిగతంగా నమ్ముతున్నానని అక్టోబర్ 5న ఒక విలేకరి, విఫలమైన దాడికి ఇరాన్ బాధ్యత వహించిందని మీరు నమ్ముతున్నారా" అని అడిగినప్పుడు ట్రంప్ అన్నారు. 
 
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లైదుబాయ్ ఎయిర్‌లైన్స్ పైలట్ స్మిత్ మచ్చార్‌పై జరిగిన దాడిపై యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అంతర్జాతీయ దర్యాప్తునకు నాయకత్వం వహిస్తోంది. 170 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న విమానాన్ని కూల్చివేయాలనే స్పష్టమైన ప్రయత్నంలో అతని కో-పైలట్ కత్తితో పొడిచాడు. ఆ విమానం దుబాయ్ నుండి టెల్ అవీవ్‌కు ప్రయాణిస్తోంది. 
 
ఇరాన్ ప్రమేయం ఉందన్న తన వాదనకు మద్దతుగా ట్రంప్ ఎటువంటి సమాచారాన్ని చూపలేదు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు కొన్ని గంటల ముందు, ఇరాన్ ప్రమేయం ఉన్నట్లు అమెరికా నిఘా అధికారులు ఇంకా నిర్ధారించలేదని ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ పేర్కొన్నారు. ఆ విషయంలో తాను జాన్ రాట్‌క్లిఫ్, నిఘా విభాగం అధికారుల నిర్ణయం లేదా సమాచారంపైనే ఆధారపడతానని  వాన్స్ అన్నారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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