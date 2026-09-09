నెల్లూరు మస్తాన్వలి దర్గాలో ఎ.ఆర్. రెహమాన్, శివమణి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటాచలం సమీపంలో ఉన్న కసుమూరు మస్తాన్వలి దర్గాలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే మూడు రోజుల గంధ మహోత్సవంలో భాగంగా, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బుధవారం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రముఖ వాయిద్యకారుడు శివమణితో కలిసి ఆయన మస్తాన్వలి సమాధి వద్ద నివాళులర్పించారు.
ఈ గంధ మహోత్సవం ఒక పవిత్రమైన వార్షిక సంప్రదాయం. ఈ మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రం నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ దర్గాకు తరలివస్తుంటారు. కడప దర్గా పీఠాధిపతి ఆరిఫుల్ హుస్సేనీ సజ్జాదా విధులను నిర్వహించి, మస్తాన్వలి సమాధికి గంధపు లేపనాన్ని పూశారు.
అనంతరం, ఆ గంధాన్ని భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సూఫీ దర్గాలతో, ముఖ్యంగా కసుమూరులోని మస్తాన్వలి దర్గా, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని హజ్రత్ దావూద్ షా వలి దర్గాలతో ఎ.ఆర్. రెహమాన్కు ఎంతో కాలంగా లోతైన ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఉందన్న విషయం తెలిసిందే.